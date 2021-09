Sochaux et Auxerre se sont neutralisés (0-0) lors de la 10e journée de Ligue 2, pendant que le Paris FC a lourdement chuté à Niort (4-1). Sochaux (20 pts) se retrouve provisoirement deuxième avec trois points de retard sur Toulouse, qui recevra Caen (13e) lundi soir (20h45) en clôture de la journée. Auxerre suit à la troisième place, à égalité de points (19) avec l'AC Ajaccio (4e), en déplacement à Bastia (18e) dans le derby corse samedi après-midi (15h00).

De son côté, le Paris FC, qui avait pourtant bien réagi mardi face à Nîmes (2-0) après trois défaites d'affilée, abandonne la 5e place au Havre (17 pts), vainqueur 1-0 à Nîmes grâce à un but du Sénégalais Jamal Thiare (64e). Les Parisiens ont subi la domination de Niort, qui a marqué par Bryan Passi (3e), Dylan Louiserre (16e), Ibrahim Sissoko (71e) et Lenny Vallier (75), contre un but d'Arnaud Tattevin (85e), et se retrouve 8e avec 15 points.

Nîmes (9e, 13 pts) en est à cinq matches consécutifs sans victoire, à l'inverse du Havre de Paul Le Guen, désormais sur une série de sept rencontres sans défaite. Dijon (16e), après trois victoires d'affilée, a rechuté à domicile contre Valenciennes (12e) qui l'a emporté 1-0 grâce à un but de Mathis Picouleau juste avant la pause. Autre victoire à l'extérieur, celle de Dunkerque à Pau (2-1) alors que les deux équipes ont terminé à dix. Les Dunkerquois, toujours avant-derniers (6 pts), n'avaient encore gagné aucun match cette saison.

Pau et son entraîneur Didier Tholot, équipe surprise de ce début de saison, sont 7e avec 15 points. La rencontre s'est terminée dans la confusion, avec plusieurs échauffourées sur le terrain. A Nancy, la situation reste dramatique pour la lanterne rouge (4 pts, 0 victoire), avec une nouvelle contre-performance à domicile, un match nul (1-1) contre Amiens (17e), qui a joué toute la seconde période à neuf après les exclusions de Tolu Arokodare (43e) puis Kader Bamba (45+3) !

Le public nancéien a bruyamment manifesté sa colère dans les dernières minutes, et la situation de l'entraîneur allemand Daniel Stendel semble désormais désespérée. "La décision à été prise de mettre Daniel Stendel et son staff à pied. Benoît Pedretti assurera l'intérim à la tête de l'équipe professionnelle en attendant la nomination d'un nouveau coach", a d'ailleurs annoncé le club lorrain. Enfin, Quevilly-Rouen (11e) et Guingamp (14e) n'ont pu se départager (2-2), tout comme Rodez (10e) et Grenoble (15e) (1-1).

