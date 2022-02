Le patron, c'est toujours le TFC. Ce lundi, Toulouse a battu Grenoble (2-0) et enchaîne un quatrième succès consécutif, conservant trois points d'avance sur le Paris FC (2e), large vainqueur samedi de Sochaux à domicile (3-1) et six sur Ajaccio (3e), victorieux de Rodez (2-1). Dans le choc des extrêmes entre Toulousains et Grenoblois, les Isérois ont resisté à la meilleure attaque de L2 (58 buts) jusqu'à la 73e minute. Loin du 4-1 encaissé à l'aller au Stadium en septembre, le GFC38 a longtemps cru tenir un point précieux dans sa lutte pour le maintien.

Son gardien Brice Maubleu a été décisif sur une reprise de Nathan Ngoumou (23e), puis sur une tête de Bafodé Diakité (60e). Mais il n'a rien pu faire sur le coup franc direct de Branco Van den Boomen (1-0, 73e). Après avoir inscrit son huitième but de la saison, le Néerlandais a initié celui du break pour Toulouse. Il a décalé Yanis Begraoui, dont le centre a trouvé Nathan Ngoumou (2-0, 83e). Dans le temps additionnel, une tête de Loïc Nestor a fait trembler la transversale de Toulouse (90+2).

