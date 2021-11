Le leader Toulouse est assuré de garder la tête de la Ligue 2 à l'issue de la 16e journée, après s'être relancé contre Sochaux (4-1), samedi au Stadium, grâce au quadruplé du meilleur buteur du championnat Rhys Healey.

Les Toulousains, qui restaient sur trois matchs nuls d'affilée, possèdent quatre unités d'avance sur les Auxerrois, qui se déplacent à Dijon (16e) lundi soir, cinq sur Ajaccio, en voyage à Dunkerque (15e) samedi soir, et Sochaux (4e). Les hommes de Philippe Montanier n'avaient plus gagné depuis le 16 octobre et une démonstration devant Auxerre (6-0).

Healey, quatre buts avant une standing ovation

Un résultat obtenu grâce à la performance exceptionnelle du meilleur buteur de Ligue 2 Rhys Healey, auteur de ses 9e, 10e, 11e et 12e buts de la saison. Son premier quadruplé sous les couleurs haut-garonnaises.

L'attaquant anglais avait parfaitement lancé les siens à la 25e minute, à la suite d'une frappe puissante, avant que les Sochaliens ne réagissent par le biais du milieu de terrain Gaëtan Weissbeck (37e), qui a profité d'une erreur du gardien Maxime Dupé.

Healey, 26 ans, a délivré ses supporters et ses coéquipiers lors de la seconde période : d'une tête (53e), puis d'une reprise de volée dans la surface (59e), avant de parachever son œuvre d'un tir du pied gauche (75e) dans une position pourtant loin d'être évidente. De quoi lui offrir une sortie chaudement applaudie par les 15 000 specateurs du Stadium - un record cette saison - à la 77e minute.

