C'est une défait dont ils se souviendront, à bien des égards. Humiliés mardi soir sur la pelouse de Valenciennes (6-1) lors d'un match en retard de la 22e journée de Ligue 2, les joueurs de l'ASNL ont vécu une nuit plus que particulière. A leur retour du Nord en bus à 2h du matin, les hommes d'Albert Cartier, toujours bons derniers de deuxième division avec 15 points, ne sont pas rentrés chez eux, mais ont eu droit à une séance d'entraînement jusqu'à 3h du matin !

C'est L'Est Républicain qui révèle cette information mercredi, expliquant que le coach nancéien, en poste depuis un petit peu moins d'un mois, avait prévenu ses joueurs à la mi-temps. Alors menés 5-1, les Lorrains ont eu une chance d'échapper à cette lourde sanction et cette séance nocturne, mais il fallait pour ça ne pas prendre de but en seconde période. Le sixième but valenciennois arrivé à la 50e minute de jeu, soit cinq minutes après la reprise, n'aura pas épargné les Nancéiens. Promesse tenue, et révéil a priori difficile pour les têtes Rouge et Balanche ce mercredi !