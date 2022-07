Rétrogradé administrativement en National le 14 juin, Bordeaux peut espérer jouer en L2 lors de la saison 2022-23. Les Girondins , derniers de L1 à l'issue du dernier exercice, auraient trouvé un accord avec leurs créanciers américains King Street et Fortress quatre jours avant leur passage devant la commission d'appel de la DNCG (ndlr : le 5 juillet). Ainsi, le club dirigé par Gérard Lopez aurait réussi à récupérer les 40 millions d'euros manquant pour maintenir sa place en L2.

"Ça a été les montagnes russes mais c'est signé, s'est félicité une source proche du dossier à l'AFP. On a répondu point par point et de manière précise aux motivations formulées par la DNCG". Les dirigeants bordelais ont envoyé leur dossier vendredi soir au gendarme financier qui statuera mardi sur le sort du club au scapulaire : ce sera maintien en National avec un risque de dépôt de bilan et une liquidation judiciaire prévisible ou repêchage en Ligue 2 dont la première journée est prévue le 31 juillet.

Ces points concernaient notamment un apport de l'actionnaire (10 millions d'euros) sous forme d'augmentation de capital et un allègement de moitié de la dette (52 millions d'euros au total) qui est transférée à la holding Jogo Bonito (société de Gerard Lopez et de ses associés). "Ils ont été validés par un commissaire aux comptes", a indiqué, soulagé, l'entourage de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois.

Lopez envisage le recrutement de 9 nouveaux joueurs

Au niveau des ventes, les revenus générés par celle d'Aurélien Tchouaméni de Monaco au Real Madrid (soit 8,3 millions d'euros) vont rester au club et ne serviront pas à rembourser une partie de la dette. Enfin, une ligne de crédit obligatoire de première main de 14 millions d'euros a été ouverte pour couvrir les ventes à venir lors du mercato estival. A ce niveau, les Girondins espèrent récupérer autour de 40 millions d'euros sur les ventes du milieu Junior Onana et des attaquants Hwang Ui-jo, Sekou Mara et Alberth Elis.

S'il est maintenu en L2 mardi, Bordeaux disposera la saison prochaine d'un budget de 40 millions d'euros avec une masse salariale de 11 millions d'euros. En plus des arrivées déjà effectives du gardien polonais Rafal Straczek et des défenseurs Yoann Barbet et Vital Nsimba, deux joueurs formés au club, Gerard Lopez envisage le recrutement de neuf nouveaux joueurs. (Avec AFP)

