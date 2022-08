Saint-Etienne, le match le plus irréel. Mais à l'arrivée, et c'est implacable, une nouvelle déroute sportive. Obligés de se relancer après un début de saison sans victoire, et avec un handicap de points à rattraper, les Verts ont au contraire touché le fond lors de la 4e journée de Ligue 2 contre Le Havre (0-6), samedi dans un Geoffroy-Guichard vide, sanction oblige. C'est la première fois de son histoire que l'ASSE perd une rencontre par six buts d'écart dans son antre.

Ad

Jugez donc le cauchemar des hommes de Laurent Battles : ils ont terminé la rencontre à huit, après avoir subi les expulsions d’Anthony Briançon (31e), Mathieu Cafaro (37e) et Etienne Green (66e). Une rareté dans une rencontre de haut niveau. Mais un handicap insurmontable sur la durée pour espérer un résultat sportif convenable.

Ligue 2 Malmené, Saint-Etienne se révolte et accroche le nul à Quevilly-Rouen 15/08/2022 À 22:05

S’ils ont tenu un temps à jouant à neuf, 17 minutes pour être exact, les Verts ont ensuite sombré en seconde période en encaissant six buts. Car cette rencontre était devenue un match inégal après l’expulsion de trop, celle d’Etienne Green, coupable d'une sortie dangereuse en-dehors de sa surface à la 66e minute. Un geste inutile pour compenser une défense montée trop haut et prise de vitesse sur un contre.

Quatre rouges au total

Que s'est-il passé pour que Saint-Etienne finisse à huit ? Anthony Briançon a ouvert le bal à la demi-heure de jeu en prenant coup sur coup deux jaunes, dont un second pour un coup de coude dans le visage de Kitala. Le premier jaune avait été la conséquence d'une semelle lors d'un duel avec Richardson. Monsieur Letexier n'a pas hésité une seule seconde à sanctionner le capitaine des Verts sur les deux actions.

A la 37e minute, il a été encore question d'un geste extra-sportif. Excédé par le marquage d'Oualid El Hajjam, Mathieu Cafaro a repoussé son adversaire en appuyant sur la nuque. Pas vraiment un coup, pas vraiment de la violence, mais un geste d'énervement quand même. L'ancien rémois a pris rouge direct sur cette action qui a rendu fou du côté de l'ASSE.

Justement, le staff de l'ASSE a été pris la main dans le sac. Emmanuel Da Costa, adjoint de Laurent Battles, a lui aussi reçu un carton rouges quelques secondes après Cafaro pour avoir regardé la séquence du carton rouge de Cafaro sur sa... tablette ! "Utilisation de la tablette pour contester une décision arbitrale, c'est rouge..", a expliqué monsieur Letexier au fautif.

Et oui, dans les faits, Saint-Etienne a pris quatre cartons rouge samedi. "On a regardé la vidéo, parce qu'on a les retours vidéos, évidemment, comme tout le monde à les retours vidéo aussi", s'est plaint le puni auprès du quatrième arbitre. Mais ce que ne savaient pas les Stéphanois à ce moment-là, c'est qu'ils allaient tomber encore plus bas en seconde période avec le rouge direct pour Etienne Green, auteur d'une sortie suicidaire sur Yann Kitala.

Une situation dramatique au classement

Pour Saint-Etienne, cette défaite est une catastrophe comptable. Bon derniers avec -1 point, les Stéphanois n'ont toujours pas réussi à passer le cap du total de points négatifs, conséquence des événements survenus lors du barrage face à l'AJ Auxerre en fin de saison dernière.

En quatre journées, ils n'ont pu faire au mieux que deux matches nuls contre Quevilly-Rouen (2-2) et Nîmes (1-1). Surtout, en quatre sorties, Saint-Etienne a déjà encaissé 11 buts. Il semble que cette saison 2022/2023 va ressembler à un long combat vers le maintien. Il y aura quatre relégations en fin de saison. L'ASSE va jouer sa survie.

Ligue 2 Sainté ouvre son compteur mais reste avec un total de points négatif 06/08/2022 À 15:03