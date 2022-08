Les indemnités de mutation", c'est-à-dire les sommes versées lors des transferts de joueurs, seront elles aussi encadrées, précise le gendarme financier du foot français. Bordeaux a été maintenu en L2 la semaine dernière mais n'est pas totalement libéré. Ce mardi, la DNCG, qui avait par deux fois prononcé la descente des Girondins au début de l'été, a décidé d'encadrer la masse salariale du club présidé par Gérard Lopez. "", c'est-à-dire les sommes versées lors des transferts de joueurs, seront elles aussi encadrées, précise le gendarme financier du foot français.

Le club girondin a ainsi évité des sanctions beaucoup plus contraignantes comme l'obligation de vendre avant d'acheter, ou même une interdiction totale de recrutement à titre onéreux, c'est-à-dire hors prêts et joueurs libres. Bordeaux était dans l'attente de cette décision depuis son maintien. Le champion de France 2009 peut désormais se pencher sur l'homologation des contrats de ses rares recrues, Yoann Barbet et Vital Nsimba, non-qualifiés pour la première rencontre de la saison samedi contre Valenciennes (0-0). (Avec AFP)

