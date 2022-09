Le destin révèle parfois des trajectoires étonnantes. Celle du buteur belge Norman Bassette en est l’illustration parfaite : "Tout ce que j’ai vécu en vrai de vrai, c’est le destin. Ta vie est tracée, et dans les bons ou les mauvais moments, il faut être fort mentalement".

Né dans la Gaume, province du Sud du Luxembourg, Norman débute là où seuls Thomas Meunier et Timothy Castagne, qui ont dû quitter le foyer familial tôt, sont les footballeurs stars de la région. Son adolescence lui confère un mental d’acier.

Elle mêle échecs, instabilité sportive, éloignement familial, solitude et maltraitances. Le Sporting Charleroi où son niveau n’atteint pas le minimum requis, ses cinq essais ratés au Standard de Liège, son aventure clairsemée à l’AS Eupen où coachs insensibles, solitude, harcèlement scolaire puis un quotidien plongé dans un internat au milieu de personnes en situation de handicap : Tout cela lui rend la vie impossible.

Harcèlement scolaire

Aidé par l’amour du football et un père - Nicolas Bassette - prêt à tous les efforts pour le bonheur de "son gamin", Norman encaisse les coups sans rien dire : "C’est sa détermination qui m’a poussé à faire tous ces efforts ! Quand il jouait à Charleroi, j’avais déjà 1h40 de route le samedi matin avant d’arriver au club. Moi, je travaillais à l’usine, je démarrais tous les matins à 6 heures pour finir à 14. Le week-end, on partait de chez nous à 5 heures du matin. Je le prenais du lit, je le mettais dans la voiture et quand on arrivait, je le prenais à part et je lui faisais ses cheveux avant qu’il parte au match… Je le coiffais quoi."

Le harcèlement scolaire à l’internat proche de son club, l’AS Eupen, Norman a dû l’affronter seul sans jamais en parler. Sa famille découvre la nouvelle un soir où Norman demande à sa mère, coiffeuse, de lui raser les cheveux. Son père, Nicolas, raconte : "Nous, parents, on se regarde : ‘Mais pourquoi notre fils veut-il se raser les cheveux ?'" Réponse du principal intéressé : "À l’école, ils disent que je suis le fils d’Hitler parce que je suis blond. Papa, pourquoi je suis blanc ?’"

Norman Bassette sous le maillot de la Belgique (à droite) Crédit: Imago

Norman vit l’enfer : "On lui volait de l’argent, des gâteaux… S’il fallait se défouler sur quelqu’un, c’était sur lui… Et devant tout le monde. Les auteurs avaient 18 ans, j’ai voulu y aller pour m’expliquer avec eux. Norman me l’a interdit : ‘Papa, si tu fais ça, on va avoir une mauvaise réputation.’ J’ai donc téléphoné à la directrice, au courant de rien. Les éducateurs, par contre, avaient vu le harcèlement se dérouler mais ont préféré ne rien dire…".

Une école spécialisée pour personne en situation de handicap

Paradoxalement, Norman excelle sportivement durant ces quatre mois et inscrit l’intégralité des buts de son équipe à l’AS Eupen. Son Papa Nicolas, n’avait aucun indice de son mal-être : "En réalité, il a mis toute sa rage dans le football et c’était sa manière d’extérioriser ce qu’il vivait".

Nicolas encore, le père de Norman, voix tremblotante, frissons et larmes aux yeux : "Je le déposais le lundi matin à l’internat… Et je pleurais, toute la route du retour… Mais j’avais ce truc en moi qui me disait : ‘Vas-y Nico, continue pour ton fils’. Quand ma mère est décédée d’un cancer et que j’étais à son chevet, elle m’a dit : ‘Ne le lâche pas’".

Norman Bassette sous le maillot du SM Caen Crédit: Imago

Après cet épisode, Norman change d’école. Eupen étant la région germanophone de Belgique, les cours sont donnés en allemand. Impossible à suivre… Son club lui propose alors de rejoindre une école spécialisée pour les personnes en situation de handicap : "Quand tu vis avec eux, tu apprends à avoir un autre ressenti sur la vie. J’apprends à être plus exigeant. Plus rien ne peut me déstabiliser. Même avant mes matches, parfois j’y repense et cela me permet d’enlever ma carapace. Ce que j’ai vu et vécu m’a appris à grandir plus vite que les autres."

Dépité par sa situation, Norman pense à raccrocher les crampons professionnels pour se plaire à sa passion du ballon rond au niveau amateur. C’était sans compter sur son cousin - "Plus rien ne peut me toucher à part les personnes que j’aime", nous glisse Norman - qui envoie un message à une connaissance footballeur en D4 anglaise, CV à l’appui. Ce même joueur voulait créer une agence de joueurs. Le destin… Son profil est refusé partout sauf à Caen qui accepte un essai pendant la période Covid :

"Un test de 2 semaines qui s’est terminé en 2 mois. Je savais que j’étais pris mais comme je n’avais pas encore 16 ans, mon contrat ne pouvait être homologué par la FIFA. Je suis donc resté en attendant… "

Ligue 2, U17 en Belgique et Gambardella

Premières minutes en Ligue 2, performances de haut-niveau avec la Belgique U17 et finale de Coupe Gambardella, Norman fracasse tout et gravit rapidement les échelons au Stade Malherbe. Ses qualités physiques -- sa justesse technique précoce et son jeu direct impressionnent. Celui qui analyse minutieusement le jeu de Erling Haaland avant chaque match et demande toujours à son Papa Nicolas : "T’as été à la chapelle pour mettre une bougie et faire une prière ?" veut devenir un leader : "Cela peut-être un atout d’être ‘out of the box’! J’ai acquis après mes épreuves une énorme confiance en moi qui fait que j’ai tellement envie d’aider et d’aller le plus haut possible que les gens peuvent parfois croire que c’est de l’arrogance… "

En février 2022, Norman Bassette pense signer son premier contrat professionnel avec le SM Caen mais rien ne lui sera donné facilement. Pour des raisons juridiques, et malgré ses performances caennaises, il reste stagiaire jusqu’à la fin juillet 2022 où le club normand ratifie finalement son contrat comme professionnel, revalorisation salariale à la clé.

Aujourd’hui, Norman s’entraîne dans la cour des grands, armé d’un parcours qui forge le respect et veut transmettre un message alors que sa carrière débute à peine : "Toute personne qui a un objectif se doit de ne jamais le lâcher, quoi qu’il en coûte. J’ai 17 ans et je vis seul, à 600km de mes parents. Avec ce que j’ai vécu, si je peux le faire, vous pouvez aussi aller au bout de vos rêves."

