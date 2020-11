En remportant le duel 100% egyptien ce vendredi au Caire face à Zamalek (2-1), Al-Ahly a décroché son 9e titre de champion d'Afrique des clubs. Le club le plus couronné du continent a ouvert le score sur corner par le milieu Amr al-Soleya (5e), puis Shikabala a égalisé pour Zamalek. Une frappe spectaculaire de Mohamed "Afsha" Magdy (86e) a donné la victoire à Al-Ahly. Pendant la quasi-totalité du match, Zamalek a dominé et exercé une pression constante sur les joueurs d'Al-Ahly, grâce notamment à Shikabala, Mostafa Mohamed et au Marocain Achraf Bencharki.