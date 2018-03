Ligue des champions (F) : L'OL s'impose face au Barça (2-1) en quart de finale aller

L'OL aura certainement quelques regrets. Malgré sa victoire face au Barça (2-1) ce jeudi soir, le club lyonnais va devoir encore cravacher pour valider sa qualification en demi-finale. Le but inscrit à l'extérieur par l'équipe catalane ne met pas à l'abri l'OL, solide leader du championnat de France, dans lequel il n'a pas d'opposition, et qui devra montrer bien plus de détermination au match retour qui se disputera à Barcelone le 27 mars.

L'Olympique lyonnais a ouvert la marque par Dzsenifer Marozsan juste avant la mi-temps après une action de Lucy Bronze qui traversait l'entrejeu balle au pied (44), concrétisant enfin une large domination. Le Barça a égalisé à la suite d'un corner sur lequel la gardienne Sarah Bouhaddi a commis une faute de main en repoussant le ballon sur le poteau avant que Patricia Guijarro ne marque ce but à l'extérieur très important (72). Les Lyonnaises ont arraché la victoire en fin de partie avec un but d'Ada Hegerberg qui reprenait un centre de la droite de Shanice Van de Sanden (80).

Dans l'ensemble, l'OL a livré un match assez médiocre malgré sa très large domination face à un adversaire bien organisé défensivement. Souvent imprécises dans les passes, incapables de se projeter vers l'avant, maladroites techniquement dans la zone de décision, les Rhodaniennes ont aussi manqué de percussion dans le dernier geste. Les joueuses de Reynald Pedros se sont pourtant créé des occasions par Wendie Renard (17, 27) ou Hegerberg (29) de la tête sur lesquelles la gardienne Sandra Panos s'est interposée. Marozsan a touché deux fois les montants (28, 73) alors qu'Hegerberg était encore dangereuse à deux reprises (53, 54).