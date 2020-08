LIGUE DES CHAMPIONS FEMININE - Dans un match accroché et animé, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 1-0 face au PSG dans cette demi-finale 100% française. Et comme souvent dans les grands matches, les Lyonnaises s'en sont remis à leur capitaine Wendie Renard, buteuse de la tête sur coup franc (67e). L'OL, quadruple tenant du titre, retrouvera Wolfsburg dimanche en finale à Saint-Sébastien.

Ce n'est pas encore aujourd'hui que David renversera Goliath. L'Olympique Lyonnais défendra bel et bien son titre de champion d'Europe dimanche, face à Wolfsburg, après avoir remporté la demi-finale face au PSG (1-0). Contrairement au scénario de la finale de la Coupe de France, les Lyonnaises n'ont pas eu besoin de l'épreuve des tirs au but, mais d'un but de Wendie Renard, pour se défaire de Parisiennes nerveuses et qui n'ont pas affiché une maîtrise à la hauteur de leur bourreau du soir. En finale, l'OL tentera de remporter une cinquième Ligue des Champions de rang.

