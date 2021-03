On se profile vers une finale avant l'heure. L'Olympique Lyonnais, champion d'Europe en titre, sera opposé au vainqueur de PSG-Sparta Prague, en quart de finale de la Ligue des champions dames, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon. Le club de la capitale, qui doit disputer le match retour de son 8e de finale mercredi, est virtuellement qualifié pour les quarts de finale après sa victoire (5-0) à l'aller contre Prague. Les quarts de finale aller seront disputés les 23 et 24 mars, les matches retour sont prévus les 31 mars et 1er avril.

Lyon et le PSG s'étaient déjà rencontrés en demi-finale de l'épreuve la saison passée et l'OL l'avait emporté (1-0) avant de s'imposer en finale, pour remporter sa 7e Ligue des champions. Les Lyonnaises se sont qualifiées en écartant en 8e de finale les Danoises de Bröndby (2-0, 3-1). L'équipe qui sortira vainqueur de ce quart de finale rencontrera en demi-finale le vainqueur de l'opposition entre Barcelone et Manchester City.

Un avant-goût de cette affiche franco-française est programmée samedi (21h) lors de la 16e journée de la D1 Arkema, dans ce qui ressemble à une finale. Les Parisiennes, jamais titrées, sont en tête du championnat depuis leur victoire (1-0) contre l'OL au Parc des Princes en novembre. Autre grand d'Europe, l'équipe allemande de Wolfsburg sera opposée en quart de finale aux Anglaises de Chelsea.

Programme des quarts de finale :

(Matches aller les 23 et 24 mars, matches retour les 31 mars et 1er avril)

Bayern Munich (ALL) - Rosengard (SUE)

Paris SG (FRA) ou Sparta Prague (RTC) - Olympique lyonnais (FRA)

FC Barcelone (ESP) - Manchester City (GBR)

Chelsea (GBR) - Wolfsburg (ALL)

