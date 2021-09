Les filles de l'Olympique lyonnais, qualifiées via les barrages, connaîtront ce lundi (13h) leur plus féroce rival parmi Barcelone, Chelsea et le Bayern en phase de groupes de la Ligue des champions, lors d'un tirage au sort que le Paris SG aborde plus sereinement. La Coupe d'Europe féminine découvre son nouveau format qui donne désormais lieu, comme chez les messieurs, à un tirage permettant de répartir les 16 équipes restantes au sein de quatre groupes distincts.

Barcelone, Chelsea ou le Bayern pour l'OL

Pour parvenir à ce stade de la compétition, 12 d'entre elles sont passées par les barrages disputés en matches aller/retour. Quatre cadors du continent avaient eux déjà leur billet en poche: les championnes d'Europe en titre du Barça, ainsi que le PSG, le Bayern Munich et Chelsea, tous vainqueurs de leur championnat respectif.

Ces quatre pointures figurent dans le chapeau 1, le plus relevé. Le tirage au sort les placera au sein des quatre groupes, chacune en compagnie d'un membre des chapeaux 2, 3 et 4. Pour elles, il s'agit avant tout d'éviter l'OL, épouvantail du deuxième chapeau avec ses sept titres en Ligue des champions dont cinq d'affilée, une série qui s'est interrompue la saison dernière en quart de finale à cause du PSG.

Wolsburg ou la Juve, équipes à éviter pour le PSG

Les Parisiennes sont les seules représentantes du premier chapeau à ne pas pouvoir affronter leurs rivales françaises, puisque les rencontres opposant des équipes d'un même pays sont impossibles en phase de groupes. Les Lyonnaises, victorieuses des Espagnoles de Levante en barrages, se retrouveront donc dans le même groupe que le Barça de Jennifer Hermoso, le Bayern de Viviane Asseyi ou le Chelsea de Pernille Harder.

Si cela promet des duels à haute intensité dès l'automne, le risque d'une élimination paraît assez réduit pour les filles de l'OL et leur adversaire le plus coriace. En effet, les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. La phase de groupe doit s'étirer du 5 et 6 octobre (première journée) aux 15 et 16 décembre (sixième journée), avec des oppositions aller et retour.

Chapeau 1 :

FC Barcelone (ESP/champion d'Europe en titre) ; Paris SG (FRA/champion de France) ; Bayern Munich (GER/champion d'Allemagne) ; Chelsea (ENG/champion d'Angleterre)

Chapeau 2 :

Lyon (FRA) ; Wolfsburg (GER) ; Arsenal (ENG) ; Breidablik (ISL)

Chapeau 3 :

Häcken (SWE) ; Juventus Turin (ITA) ; Hoffenheim (GER) ; Real Madrid (ESP)

Chapeau 4:

WFC Kharkiv (UKR) ; Servette (SUI) ; HB Køge (DEN) ; Benfica (POR)

