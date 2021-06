La Ligue des champions sera diffusée dès la saison 2021-2022 par la plateforme de streaming DAZN et gratuitement sur Youtube, après un accord trouvé avec l'UEFA. L'accord porte sur les quatre prochaines saisons. Diffuseur de la Serie A en Italie et de la Bundesliga en Allemagne, ainsi que de la Ligue des champions masculine dans certains pays, DAZN poursuit son incursion dans les droits audiovisuels sportifs européens avec cet accord.

Celui-ci prévoit que l'intégralité des 61 rencontres de la compétition soit diffusée gratuitement sur Youtube pendant les deux prochaines saisons. Pour les exercices 2023-24 et 2024-25, Youtube ne retransmettra que 19 rencontres, dont la finale, a-t-il été précisé à l'AFP. Les détails financiers de cet accord n'ont pas été dévoilés. Pour la première fois, l'UEFA a décidé de centraliser l'exploitation des droits TV de sa compétition. Auparavant, des clubs comme Lyon et le PSG commercialisaient eux-mêmes leurs matches, sur les antennes du groupe Altice pour l'OL (RMC Story), et sur beIN Sports pour le PSG cette saison.

Ligue des champions féminine Les Barcelonaises foudroient Chelsea et montent sur le toit de l'Europe 16/05/2021 À 21:52

Barcelone a remporté la dernière finale de la C1 face à Chelsea. Crédit: Getty Images

Ligue des champions féminine Barcelone - Chelsea, opposition de styles pour une finale inédite 15/05/2021 À 22:51