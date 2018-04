En C1, Luis Suarez a perdu de son mordant

Il y a bientôt un mois, le Barça fêtait l’anniversaire de la remontada. Le 8 mars 2017, les Blaugrana battaient le PSG 6-1 en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, et remontaient un écart de quatre buts. En marquant dès la troisième minute, Luis Suarez avait idéalement lancé les siens vers l’exploit. Depuis ce but importantissime, l’Uruguayen n’a pourtant plus inscrit le moindre but en C1. Avant d’affronter l’AS Rome mercredi en quarts de finale (20h45), El Pistolero reste sur une période de disette inédite : il n’a pas marqué depuis dix matches en coupe d’Europe.

Dire que c’est inhabituel pour l’Uruguayen a tout de l’euphémisme. Dans sa carrière, Luis Suarez compte 23 buts en Ligue des champions, et 16 en C3. Sa pire série, dans la plus prestigieuse des coupes d’Europe, date de l’an passé : entre son doublé en ouverture face au Celtic Glasgow et le fameux but contre le PSG, l’attaquant avait passé six matches sans marquer. Avant cela, pour trouver trace de sa plus mauvaise passe en Europe, il fallait remonter à ses années amstellodamoises : en 2010, avec l’Ajax, Suarez avait passé trois matches sans but en C1.

El Pistolero n’a toujours pas ouvert son compteur cette saison en huit matches : la série s’étend à dix, si l’on y inclut la double confrontation contre la Juve en quarts de finale l’année dernière, fatale au Barça. Difficile pourtant de parler de méforme, tant les chiffres de Suarez restent hors norme dans les autres compétitions. L’ex de Liverpool cumule cette saison 22 buts en 26 matches de Liga, et reste en mesure de battre son total de l’an passé (29 réalisations en 25 rencontres). En Coupe du Roi, il compte également trois buts en cinq matches. Ses chiffres au plan national correspondent à ses standards depuis plusieurs saisons.

Lionel Messi of Barcelona celebrates with Sergi Roberto and Luis Suarez as he scores their first goal during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match FC Barcelona and Chelsea FC at Camp Nou on March 14, 2018 in Barcelona, Spain.Eurosport

Tout le Barça marque moins

En réalité, c’est tout le Barça qui marque moins en Europe. Pour trouver trace d’un Blaugrana au classement des buteurs de la C1, il faut descendre assez bas : Lionel Messi ne compte cette saison “que” six réalisations, alors que Cristiano Ronaldo en a déjà marqué douze. Habitué des corrections en phases de groupes, Barcelone n’a pas tant marqué cette année : l’équipe de Valverde n’a inscrit que 13 buts en huit rencontres. L’an passé au même stade, le Barça en cumulait 26, après ses cartons contre le PSG ou contre l’Olympiakos (7-0).

Il a donc fallu que toute l’armada offensive du Barça s’adapte à ce nouvel ADN, Luis Suarez en tête. Le changement n’était pas contre-nature pour l’Uruguayen : il a, sans problème, su se mettre au service de ses partenaires. En étant, d’abord, de plus en plus passeur décisif : Suarez en compte déjà trois cette saison en Ligue des champions, et en cumulait quatre l’année dernière. En jouant, ensuite, sur ses qualités hors pair sans le ballon : l’attaquant reste l’un des meilleurs au monde dans ce domaine.

Luis Suarez célèbre le but de Messi contre ChelseaEurosport

La double confrontation en huitièmes de finale face à Chelsea l’a encore démontré : sa première passe décisive pour Messi sur l’ouverture du score est un modèle de jeu dos au but dans la surface, la seconde est une autre preuve d’altruisme. Mais c’est surtout sur le but d’Ousmane Dembélé que, paradoxalement, l’Uruguayen a été le plus décisif : son appel croisé, qui met Rüdiger sur une fausse piste, laisse tout le côté droit libre au Français pour ajuster Courtois. Tout cela, sans toucher le ballon pendant l’action.

Luis Suarez n’a pourtant rien perdu de ses qualités de buteur : il a encore marqué en Liga face à Séville ce week-end, permettant à son équipe d’égaliser dans les derniers instants (2-2). Pour l’instant, l’attaquant peut se satisfaire d’avoir permis au Barça de rester invaincu cette saison. Le besoin de marquer devrait pourtant se faire rapidement ressentir. Pour cela, la Roma a tout de la victime idéale : il y a deux ans, Suarez avait marqué trois buts en deux matches contre la Louve.