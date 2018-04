Infographie - L’AS Rome peut trembler : Messi aime l’Italie

Lionel Messi ne sème pas la terreur qu’en Espagne. Toute l’Europe tremble à chaque sortie de l’Argentin. Et si certains résistent, comme Chelsea ou la Juventus, ils finissent toujours par craquer. La Pulga a fait de l’Europe son jardin. De l’Italie, en particulier : avant d’affronter l’AS Rome mercredi en quarts de finale de la C1 (20h45), Messi compte douze buts en 19 matches européens face à des clubs italiens. Ces statistiques placent les clubs transalpins parmi ses victimes favorites.

La Roma a déjà souffert face à Messi. Il y a trois ans, en phase de poules de la Ligue des champions, l’Argentin avait inscrit un doublé lors de la démonstration barcelonaise au Camp Nou (6-1) alors même qu’il revenait de blessure. La Juve et Buffon se sont eux aussi inclinés, cette saison : lors de sa cinquième confrontation contre la Vieille Dame, Messi a débloqué son compteur et inscrit un doublé. Mais la victime italienne favorite du quintuple Ballon d’Or reste le Milan AC : en huit confrontations contre les Rossoneri, Messi a marqué… huit fois.

Les Allemands, victimes privilégiées

Avec près de 0,63 buts par match contre les clubs italiens, les standards de la Pulga sont élevés. Ils se rapprochent de son taux de réussite face aux clubs anglais : au total, Messi cumule 20 buts en 25 matches. Chelsea a notamment fini par craquer en huitièmes de finale de C1 cette saison : Messi a débloqué son compteur pour son neuvième match face aux Blues, avant d’inscrire un doublé au retour. Outre-Manche, sa victime favorite s’appelle Arsenal, avec neuf buts en six matches. Si Manchester City a encaissé six buts en six rencontres, et MU deux en quatre confrontations, Liverpool n’a pas cédé face à l’Argentin, en deux matches.

Mais là où l’Argentin est le plus en réussite, c’est contre les clubs allemands. Il a inscrit 16 buts en 14 rencontres contre des adversaires germaniques. Sa moyenne, qui s’élève à 1,14 but par match, est malgré tout tronquée par un événement exceptionnel : son quintuplé, inscrit face au Bayer Leverkusen en huitièmes de finale retour il y a six ans. À côté, les clubs français font presque figure de bons élèves. Ils n’ont encaissé “que” sept buts en douze confrontations face à l’Argentin.