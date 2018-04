Juventus - Real (0-3), Zidane : "C'est pour ça que Ronaldo est différent des autres"

C'est un instant à arrêter le temps. Un moment à savourer. Fugace et éternel. Quand Ronaldo s'est envolé, plus rien n'a compté. Un centre de Carvajal, un coup d'œil du quintuple Ballon d'Or et puis l'envolée. Haut. Très haut. Puissant et gracieux à la fois, CR7 s'en est allé martyriser Gigi Buffon. D'une bicyclette aussi imparable que pure, le Portugais a marqué le but de la soirée. De l'année ? Peut-être. Les neuf derniers mois de 2018 nous en diront plus sur sa candidature. Une chose est sûre, Ronaldo est d’ores et déjà un prétendant plus que sérieux.

S'il n'aura pas forcément envie de se souvenir du score final, l'Allianz-Stadium se rappellera longtemps de la maestria de Ronaldo, double buteur et bourreau d'une Juve aux abois (0-3). Les spectateurs massés dans l'enceinte et trempés jusqu'aux os n'ont pas manqué de saluer le geste de CR7. Ce dernier a apprécié et l'a fait savoir aux tifosi turinois. Remarquable, ça aussi.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) après son deuxième but contre la Juventus.Getty Images

Précision démoniaque

A Turin, l'homme aux quatre Ligues des Champions a aussi gagné son 95e match dans la compétition reine. Comme le recordman, Iker Casillas. Un détail. Parce que ce mardi soir, la forme a dépassé le fond. Machine à buts, Ronaldo a tenté un geste comme on en réussit peu dans une carrière. Voire jamais. Même lorsqu'on s'appelle CR7.

Quand il s'est envolé, le Portugais s'est retrouvé à l'horizontale, pointe du pied droit à 2,30 mètres du plancher des vaches. Dans ces conditions extrêmes, il est quand même parvenu à faire preuve d'une précision démoniaque. Buffon n'a même pas cherché à esquisser le moindre début de rébellion. Le mal était fait. De la plus belle des manières.

Sur le bord du terrain, Zinédine Zidane n'a pu s'empêcher d'être impressionné. Le Français s'est mis la main sur la tête, comme hébété par ce qu'il venait de voir, puis a secoué cette même main, toujours interloqué. Après le match, ZZ avait repris ses esprits. "Je suis l'entraîneur mais je suis aussi quelqu'un qui aime le foot. Quand je vois un geste pareil... C'est pour ça que Ronaldo est différent des autres, parce qu'il peut faire ce genre de choses. Ce qu'il a fait encore ce soir, c'est exceptionnel, pour l'équipe et pour lui. Un joueur différent qui peut mettre des buts comme ça, c'est magnifique à voir."

Interrogé par la télévision italienne, le Français a ajouté une petite taquinerie en souriant. A la question "quel est le plus beau but, celui de CR7 ou celui de ZZ contre Leverkusen ?", le champion du monde 1998 a répondu dans un sourire : "Le mien, évidemment !".