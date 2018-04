Le Barça prend une option sur qualification pour les demies en battant l'AS Rome (4-1)

Le Barça a encore fait le travail. Les Catalans n'ont pas franchement impressionné face à la Roma en quart de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi soir, au Camp Nou, mais ils s'imposent finalement nettement et prennent une belle option sur le dernier carré (4-1). Les joueurs d'Ernesto Valverde ont poussé la défense adverse à la faute et De Rossi (38e) puis Manolas (55e) ont marqué contre leur camp. Piqué (59e) et Suarez (87e) ont donné plus d'ampleur au score tandis que le but Dzeko (80e) permet à la Louve de rêver encore à un improbable renversement de situation au match retour.

Le résultat paraîtra certainement sévère aux Romains qui ont entamé la rencontre avec une belle ambition et la volonté d'aller chercher le Barça dans son camp. Face à des Blaugrana d'abord très prudents, ils auraient pu obtenir un penalty pour une poussette de Semedo sur Dzeko dans la surface de Ter Stegen mais l'arbitre, M. Makkelie, n'a pas bronché devant cette action litigieuse (9e). L'officiel néerlandais a, en revanche, bien sifflé en fin de première période quand Umtiti a heurté Pellegrini mais il n'a donné qu'un coup franc aux visiteurs alors que la faute avait eu lieu sur la ligne de la zone de vérité (41e).

Hormis ces deux situations et malgré une certaine consistance dans l'entrejeu, les Romains n'ont cependant pas beaucoup inquiété le gardien barcelonais. A l'inverse, Alisson a dû s'employer face à des Blaugrana qui montaient doucement en puissance. Le portier brésilien de la Louve a été sauvé par son poteau gauche sur un tir de Rakitic (18e) puis il a repoussé la frappe croisée de Suarez (28e) mais il n'a rien pu quand son capitaine, De Rossi, a craqué sur une petite combinaison entre Iniesta et Messi et a taclé le ballon vers ses propres filets (1-0, 38e).

Suarez remarque enfin

Les Romains regretteront aussi cette tête en excellente position mais hors-cadre de Perotti en tout début de seconde période (46e). L'égalisation était toute proche. Au lieu de cela, c'est pourtant bien le Barça qui a fait le break grâce à un corner sur lequel Umtiti a poussé le malheureux Manolas à la faute (2-0, 55e). Avec un cinquième csc en leur faveur dans cette campagne européenne, les Blaugrana font décidément peur aux défenseurs adverses.

La charnière centrale barcelonaise composée d'Umtiti et Piqué, elle, a su se montrer solide et vigilante et l'Espagnol s'est même permis de monter aux avant-postes pour marquer un but opportuniste après un contre lancé par Messi et une frappe de Suarez repoussée par Alisson (3-0, 59e). Redynamisée par les entrées de Gonalons (61e), El Shaarawy (72e) et Defrel (77e), la Roma a réussi à inscrire le fameux but à l'extérieur par l'intermédiaire de Dzeko (3-1, 80e).

Elle s'est aussi exposée aux contres adverses dans une fin de match ouverte et a de nouveau craqué quand Suarez a profité d'un ballon mal renvoyé par Gonalons (4-1, 87e). L'Uruguayen n'avait plus marqué en Ligue des champions depuis un certain 8 mars 2017, il a mis fin à une période de disette de plus d'un an mais aussi inscrit un but qui permet au Barça d'entrevoir sereinement les demi-finales.