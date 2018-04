Le Real Madrid s'impose face à la Juventus (0-3), Cristiano Ronaldo signe un doublé

La Ligue des champions est incontestablement son terrain de jeu. Quelques mois après avoir terrassé la Juventus en finale de la précédente C1, le Real Madrid a adressé une nouvelle fessée au club italien, ce mardi soir, en quart de finale aller (0-3), à Turin. Les joueurs de Zinedine Zidane, emmenés par un Cristiano Ronaldo de gala, ont déjà un pied en demi-finales, et se posent comme des candidats sérieux à leur propre succession.

La démonstration a été telle que les spectateurs du Juventus Stadium se sont même levés pour applaudir le talent du grandiose Cristiano Ronaldo, encore décisif en Ligue des champions. Le Portugais, auteur de l'ouverture du score sur un service d'Isco (0-1, 3e), a inscrit un bijou en guise de break. Au point de penalty, le Portugais a fait parler sa sangle abdominale pour inscrire une bicyclette acrobatique particulièrement spectaculaire (0-2, 64e).

CR7, à l'image de ses coéquipiers, a livré une prestation de haute voltige. Il aurait pu s'offrir un triplé s'il n'avait pas échoué seul face à Gianluigi Buffon dans le temps additionnel sur un service de Lucas Vazquez. Il n'en reste pas moins impliqué sur tous les buts, puisqu'il a offert à Marcelo, d'une passe lumineuse dans un petit espace, le troisième but qui permet aux Merengue d'entrevoir la demi-finale (0-3, 72e).

Carton rouge sévère pour Dybala

Douché d'entrée, la Juventus a peu de raison d'avoir des regrets au vue de la physionomie du match : Toni Kroos et Mateo Kovacic ont chacun trouvé la barre de Buffon sur des tirs lointains (36e, 85e), et le Real Madrid a eu beaucoup d'opportunité pour inscrire le quatrième but. Les joueurs de Massimiliano Allegri ont, eux, manqué de réussite. Gonzalo Higuain, par deux fois, a été écœuré par deux arrêts de haut niveau signés Keylor Navas (23e, 90e+3), Paulo Dybala a été exclu pour deux cartons jaunes sévères, pour une simulation peu évidente (45e) et une faute involontaire sur Dani Carvajal (68e).

Les Turinois n'ont plus énormément de raison d'espérer, certes, mais les dernières éditions de la C1 ont montré que les retournements de situation étaient loin d'être impossibles. Au Bernabeu, mercredi prochain, Sergio Ramos manquera à l'appel pour un trop grand nombre de cartons jaunes reçus. Miralem Pjanic, suspendu ce mardi, sera, lui, de retour. De quoi relancer les chances de la Juve ? Pas sûr…