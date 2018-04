Battre le Barça, est-ce que la Roma y croit vraiment ?

Si Rome ne s'est pas construite en un jour, un exploit face au Barça non plus. Pour battre le club catalan, c'est en effet toujours le même casse-tête. Et ce n'est certainement pas la Roma qui vous dira le contraire... Depuis le 16 mars dernier et le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, le club italien se demande comment il va bien pouvoir éliminer Lionel Messi and co. Rêver d'une soirée parfaite (ou plutôt deux), ce n'est pas utopique. Mais un exploit est-vraiment réalisable ? Allons prendre le pouls du côté de la Ville éternelle.

" On sait qu'on va affronter une équipe qui joue un autre football "

"Plus qu'un exploit, il faut un miracle...", nous confie tout d'abord Augusto Ciardi, journaliste basé à Rome et qui travaille notamment pour TeleRoma56 ou encore TeleRadioStereo. "La Roma a toujours en mémoire certains résultats marquants des dernières années, comme ceux face à Manchester United (1-7 en 2007), le Bayern Munich (1-7 en 2014) ou encore le Barça (6-1 en 2015). On sait qu'on va affronter une équipe qui joue un autre football, un autre sport", poursuit-il, aussi lucide que fataliste.

Il faut dire que les scores ci-dessus parlent d'eux-mêmes. Mais si ce temps était finalement révolu ? "Bien sûr que la Roma peut le faire !", s'exclame de son côté Christian Di Giacomo, un tifoso quadragénaire. "Il ne faut pas qu'on reste à attendre le Barça, on doit les prendre haut sur le terrain. Et surtout quand leurs deux centraux auront le ballon", explique-t-il. D'un point de vue tactique, ce match promet de régaler les amateurs de palette et décryptage(s) en tout genre.

La Roma sans Ünder

"La Roma doit être équlibrée, comme lors du match face à l'Atlético Madrid (0-0) lors de la phase de groupes", estime quant à lui Augusto Ciardi. "Di Francesco, qui était annoncé comme le successeur de Zeman, avait alors sorti un attaquant (Defrel) lors de ce match pour faire rentrer un défenseur (Fazio). Résultat, la Roma est passée à trois derrière. Et à partir de là, l'équipe a commencé à suivre encore plus son coach, comprenant qu'il savait s'adapter en fonction des rencontres. Un match référence. La Roma a même enchaîné avec 4 points sur 6 contre Chelsea dans la foulée", explique ce journaliste qui suit la Roma au quotidien.

Eusebio Di Francesco, Roma, Getty ImagesGetty Images

Si Radja Nainggolan devrait bien être aligné malgré une petite blessure, Cengiz Ünder, lui, a été contraint de déclarer forfait. Forcément un coup dur pour les Giallorossi. Mais pas de temps de s'apitoyer sur leur sort. "De Rossi doit faire son travail devant la défense, Nainggolan devra presser avec Strootman.... Tu ne dois pas laisser le temps aux milieux espagnols de penser", nous confie Christian.

Mission (im)possible ?

Dans les rues de la Ville éternelle, on attend donc ce match avec une grande impatience. "Mais alors qu'il fut un temps où les tifosi pensaient parfois la Roma supérieure à United ou au Real à l'aube de ce genre de matches, il y a maintenant beaucoup de sobriété", confie Augusto Ciardi. "Ils sont conscients que c'est du 90-10%, mais ils sont aussi persuadés que ça ne finira pas 6-1 comme dans le passé. Etre en quarts, c'est déjà un exploit. Battre le Barça, ça relève du miracle..."

"On espère un 2-1 pour le Barça à l'aller à domicile, puis pourquoi pas tout renverser au retour dans un Olimpico plein et bouillant ?", espère quant à lui le tifoso Christian. Marquer au Camp Nou mercredi soir, voilà une idée qui devrait plaire à Di Francesco et ses hommes. Avec l'espoir, forcément, de ne pas en encaisser six en retour. Au risque de tout gâcher dès le match aller.