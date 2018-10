Aouar, le baromètre lyonnais

Si l'OL était une horloge, il pourrait en être le balancier. Son rôle au cœur du jeu de l'équipe lyonnaise est en effet crucial. Par sa technique, il donne le tempo. Par sa vision du jeu, il oriente ses partenaires. Et par sa science tactique ou son intelligence dans la récupération, il abat un travail précieux pour épauler ses coéquipiers plus défensifs. Il n'est certes pas le seul élément clef de l'OL. Nabil Fekir ou encore Tanguy Ndombele ne sont pas en reste. Mais Houssem Aouar fait bien partie de ces éléments qui sont de vrais baromètres de leur équipe. En fonction de leur état de forme, leur formation n'a ainsi pas le même visage.

L'OL a pu s'en apercevoir en ce début de saison. Lors des premiers matches de cet exercice 2018-2019, le natif de Lyon a mis du temps à digérer la préparation. Il n'avait pas le même rendement. Pas le même impact. Tout simplement pas le même visage. Loin de son meilleur niveau, il a même été remplaçant contre Strasbourg et Nice pour les 3e et 4e journées de championnat. Mais depuis quelques jours, il a retrouvé ses sensations et est redevenu le joueur qui avait emballé la L1 la saison passée. Et comme par hasard, l'OL a signé quelques performances abouties.

Aouar a ouvert le score lors de Lyon - Marseille en Ligue 1.Getty Images

Face à Marseille (4-2), Manchester City (1-2) ou encore Dijon (0-3), on a vu le visage séduisant des Gones. Et d'Aouar. Samedi, la nouvelle pépite issue du centre formation rhodanien a encore été à la hauteur des attentes. Face à Nantes (1-1), il a même été le seul Lyonnais à sortir du lot. Il n'a cependant pas pu empêcher son équipe de retomber dans ses travers. Il n'empêche, son retour en forme est un petit bonheur pour Bruno Genesio, qui n'a pas caché sa joie après la victoire sur Marseille : "Je suis content pour Houssem qui est revenu au niveau qui était le sien la saison dernière. C'est indispensable".

" Il a des qualités que j'aime "

Comme en témoignent les sorties riches en éloges de son technicien, les attentes sont énormes avec Houssem Aouar. Logiquement vu son impact. Il n'a pourtant que 20 ans. On a d'ailleurs parfois du mal à y croire tant il dégage une maturité déconcertante. Quand on se délecte de son aisance technique, son toucher de balle ou sa façon de gérer le tempo d'un match, on lui donnerait aussi quelques années de plus. Mais voilà, un constat s'impose : le garçon n'est tout simplement pas né sous la même étoile que le commun des footballeurs.

Ses qualités, largement au-dessus de la moyenne, lui permettent de pouvoir répondre aux besoins de son coach à plusieurs postes. Mais s'il joue régulièrement à gauche dans le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 lyonnais, c'est au cœur du jeu, comme samedi où il a évolué en relayeur aux côtés de Pape Cheikh Diop, qu'il donne le plus souvent la pleine mesure de son talent. Sans surprise, étant donné son profil même s'il doit alors s'investir dans un rôle défensif forcément plus ingrat. "Il a des qualités que j'aime, comme son intelligence de jeu. C'est aussi un garçon très bien entouré et structuré", se félicite Genesio.

Si les louanges pleuvent, Aouar ne compte cependant pas s’arrêter en si bon chemin. Le garçon est jeune. Mais ambitieux. Il veut encore s'améliorer. Et pour lui, cela passe par une capacité à marquer plus fréquemment. "Je dois progresser dans ce domaine et avoir plus de régularité", a avoué l’international Espoirs, auteur de 6 buts et 5 passes décisives la saison passée en L1. Avec deux buts lors de ses trois dernières sorties, il a trouvé le bon rythme. A lui de continuer. Même si Lyon sera déjà ravi de le voir assumer son statut de leader technique. Car l’horloge lyonnaise en a bien besoin.