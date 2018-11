Après Naples - PSG (1-1) : Hors-jeu pour Naples et penalty pour Paris ? Éclairage arbitral

Y’avait-t-il hors-jeu sur l’action amenant le penalty du Napoli ?

La situation : 61e minute de jeu. Lorenzo Insigne tente de lancer José Callejon parti dans le dos de la défense. L’Espagnol est hors-jeu au départ de l’action mais poursuit sa course. Sur la trajectoire, et sans pression immédiate, Thiago Silva rate complètement son contrôle. Le ballon atterrit sur Callejon qui, pris en sandwich par le Brésilien et Gianluigi Buffon, s’écroule dans la surface. L’arbitre siffle penalty.

La décla : Nasser Al-Khelaifï : "C'est sûr qu'il y a hors-jeu"

L’avis de Bruno Derrien : "Il n’y a pas hors-jeu car c’est un geste technique non maîtrisé qui remet l’attaquant napolitain en jeu. La règle a récemment évolué là-dessus. Thiago Silva a toute la latitude pour réussir son geste mais se manque".

Thiago Silva et Gianluigi Buffon font tomber Jose Callejon, Napoli-PSGGetty Images

Y avait-t-il penalty sur Juan Bernat ?

La situation : 72e minute de jeu. Juan Bernat se lance dans une série de passements de jambes face à Nikola Maksimovic et crochète le défenseur napolitain qui lui accroche le pied d’appui. Monsieur Kuipers, parfaitement placé, hésite pendant un temps et décide de ne rien siffler.

La décla : Thiago Silva : "Je crois que c’était penalty de notre côté aussi. C’est toujours comme ça"

L’avis de Bruno Derrien : "Il y a penalty pour Paris car Bernat est crocheté. L’arbitre est derrière, très bien placé. Il place son sifflet à la bouche mais ne siffle pas. Bernat qui accentue son geste ? C’est peut-être le sentiment de l’arbitre mais pour moi, il y a faute."

Y avait-il faute sur le contre de Neymar ?

La situation : Lancé parfaitement par Kylian Mbappé sur un contre en or (57e), Neymar est accroché par Raul Albiol à l'entrée de la surface. Au contact, le Brésilien décide de résister avant de finalement perdre son avance à la course.

La décla : RAS.

L'avis de Bruno Derrien : "C'est très étrange car l'arbitre laisse l'avantage pour finalement pas y revenir. Il voit la faute mais ne la siffle pas. Même si c'est à l'extérieur de la surface, cette faute aurait pu valoir sanction au défenseur napolitain qui annule une action de jeu adverse."