Arthur marche déjà sur les traces de la légende Xavi

Le football est aussi une question d'équilibre. Dans cette quête, la bataille du milieu est cruciale. Au FC Barcelone, on ne le sait peut-être mieux qu'ailleurs. Pendant des années, Xavi, Iniesta et Busquets ont permis aux Blaugrana d'avoir une longueur d'avance. Et une base pour construire leurs succès. Les années passant, l'heure de se réinventer a forcément sonné. Le départ de Xavi puis celui d'Iniesta ont même engendré une certaine peur du vide dans les travées du Camp Nou. Enfin ça, c'était avant l'éclosion d'Arthur au cœur du jeu barcelonais lors des dernières semaines.

Débarqué cet été en provenance du Grêmio Porto Alegre, le Brésilien a pourtant débuté les premières journées dans un costume de remplaçant. Le temps de prendre la température, de découvrir ses nouveaux coéquipiers et d'intégrer le style Barça, ce qui pose souvent problème aux joueurs non issus de la Masia. Mais depuis, il est devenu incontournable. Aligné aux côtés de Sergio Busquets et d'Ivan Rakitic, il s'illustre. Et ne sort plus du onze de départ d'Ernesto Valverde. Les raisons sont évidentes. Il aide à stabiliser le onze blaugrana. Oriente le jeu. Dicte le tempo. Et libère ses attaquants.

Quand on le regarde jouer, il n'est pas toujours évident de se rappeler qu'il n'a que 22 ans et qu'il découvre l'Europe depuis quelques mois. Sa science du jeu étonne. Son contrôle du ballon également. Tout comme son sens de la passe. Alors qu'il touche beaucoup de ballons, il tourne en effet à plus de 90% de passes réussies. Son toucher de balle explique cet atout. Il possède cette faculté à conserver le cuir même sous pression. A ressortir le ballon proprement. Son aptitude à lire les situations et à créer des espaces pour ses coéquipiers séduisent aussi. Des qualités essentielles dans une équipe comme le Barça qui veut dominer la possession.

Pour résumer, Arthur joue juste mais démontre surtout un certain "QI foot" pour reprendre une expression utilisée dans le monde du basket. Et forcément, ce style "métronome", sa conduite de balle et cette science de la passe rappellent quelqu'un : Xavi. Dès sa signature pour 31 millions d'euros (+9 de bonus), les spécialistes ont d'ailleurs osé la comparaison avec la légende barcelonaise. Les prestations d'Arthur ces dernières semaines vont dans ce sens. L'ancien maître à jouer du Barça a d'ailleurs validé la comparaison : "Je me vois en Arthur. Il pense rapidement", a reconnu Xavi, sur Catalunya Radio la semaine passée. Arthur a dû apprécier. Mais cela ne devrait pas le contrarier. Ce n’est pas son style.

En attendant de voir s'il pourra se montrer digne de la comparaison sur le long terme, Arthur démontre en effet une maturité surprenante. Notamment lors des chocs. Ses prestations contre le Real Madrid (5-1) ou face à l'Inter Milan (2-0) ont bluffé tout le monde. Avec lui, Barcelone est clairement plus équilibré. Donc plus redoutable. Sa présence permet en plus à Philippe Coutinho de jouer plus haut à gauche. Ce qui pousse aussi Ousmane Dembélé sur le banc, où Arturo Vidal ronge son frein. Un autre symbole de l'importance prise par Arthur dans l'esprit de Valverde et dans le groupe barcelonais.