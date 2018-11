Avant Naples - PSG : Paris ou la peur du vide

Le mois de novembre n'a débuté que depuis jours. Mais déjà, le PSG aborde un match crucial pour son avenir européen. Ce n'est pas habituel pour cette équipe parisienne sortie des poules sans trop de soucis ces dernières saisons. Et pourtant, ce choc à Naples est bien capital. C'est simple, une défaite ce mardi et les protégés de Thomas Tuchel diraient presque adieu à la Ligue des champions pour cette saison. Ce qui serait tout simplement une catastrophe industrielle pour cet ambitieux PSG. Oui, voilà où Paris en est.

Irréprochable en L1 où l'équipe enfile les victoires comme des perles, le PSG a déjà montré ses limites sur la scène européenne. La défaite à Liverpool (3-2) et le nul arraché de manière presque inespérée au Parc des Princes contre Naples (2-2) il y a deux semaines ont rappelé à quel point ce PSG manquait de caractère. Ces deux résultats décevants ont surtout placé Paris dans une situation bien inconfortable : les champions de France pointent à la troisième place de leur groupe à deux points de Liverpool (1er) et un du Napoli (2e). Un revers à San Paolo et la saison parisienne prendrait alors une drôle de tournure.

Vidéo - Tuchel : "Nous n'avons pas de doute mais c'est un grand défi" 00:53

Attention au coup d’arrêt

Bien sûr, il resterait deux matches pour tenter d'inverser la tendance. Mais le PSG ne serait plus vraiment maitre de son destin. Or une élimination avant les 8es de finale, où Paris a vu ses espoirs de grandeur s'écraser ces deux dernières saisons, serait une vraie claque. Tant sportivement qu'économiquement. Ultra dominateur en L1, Paris rêve en effet de s'illustrer en Ligue des champions. Pas de Ligue Europa. Ou dans toutes autres compétitions, qui ne font office que de lot de consolation à ses yeux et vu ses moyens. Dans son évolution et du point de vue économique, un échec aussi tôt dans cette si lucrative C1 serait clairement un coup d'arrêt, un an après avoir fait trembler la planète football en s'offrant Neymar et Kylian Mbappé à coups de millions d'euros.

Dos au mur sportivement, le contexte actuel n'arrange en plus pas le tableau parisien. Les derniers jours ont été marqués par les révélations des "Football Leaks" et un appel déposé par Paris auprès du Tribunal arbitral du sport pour contester la réouverture du dossier parisien dans le cadre du fair play financier. Paris fait toujours parler de lui en Europe, où certains l'ont dans le viseur. Et si un nul permettrait de maintenir l'espoir, un revers ce mardi serait un nouveau coup rude pour le projet parisien.

Vidéo - Insigne et San Paolo, Mbappé le voyageur, 3.4 : les chiffres de Naples - PSG 01:13

" L'important est de ne surtout pas perdre "

"Ce n'est pas un match normal, a reconnu Gianluigi Buffon, qui va être aligné dans le but parisien. Gagner serait une grande chose. Mais l'important, d'abord, est de ne surtout pas perdre parce qu'on peut gagner ensuite chez nous contre Liverpool puis à Belgrade." Interdiction de perdre ! Le message est clair. Et démontre l’urgence de la situation : Paris est bien au bord du gouffre. Bousculée comme rarement à l’aller, la formation parisienne sait en plus que ça ne sera pas une partie de plaisir dans l'enceinte napolitaine. A quelques kilomètres du Vésuve, cela s’annonce même bouillant. Et promet une vraie soirée européenne.

Thomas Tuchel, qui a récupéré Thiago Silva vendredi, se veut cependant confiant. En tout cas, le technicien allemand croit son groupe apte à répondre pour un tel choc, même si l’équipe parisienne s'est montrée décevante dans les grands matches européens. "Nous n’avons pas de doutes avant ce match. Nous avons montré une grande réaction contre Marseille et fait un top-match face à Lille", estime Tuchel qui "décidera" mardi si Cavani fera son retour ou non dans le onze titulaire. "Ce sera un grand défi, enchaîne-t-il. On devra jouer à notre niveau maximum, c'est clair pour moi." Il faut espérer que cela soit aussi clair pour ses joueurs. Sinon, une nouvelle désillusion va pointer le bout de son nez en C1. Bien trop tôt pour ce PSG. Et pour bien des raisons.