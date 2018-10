Benzema, le triste symbole d'un Real muet

Tout va très vite dans le football. Trop vite même de temps en temps. Karim Benzema est bien placé pour le savoir. Ce n'est d’ailleurs pas ce nouvel épisode dans sa vie madrilène qui va l'inquiéter outre-mesure. Il n'empêche, l'ancien Lyonnais est encore pointé du doigt à Madrid alors que tout le monde avait salué son début de saison ponctué par deux doublés en Liga. La raison ? Son absence totale d'impact devant le but alors que le Real Madrid enchaîne les rencontres sans marquer.

Battu sur la pelouse du CSKA Moscou (1-0) mardi en Ligue des champions, le Real vit une période de stérilité inhabituelle. Voilà trois matches que les Merengue n'ont pas trouvé le chemin des filets. Soit 5 heures et 19 minutes de disette. Une première depuis 2007. Et c'est aussi la première fois depuis avril 2016 et un quart de finale à Wolfsburg (2-0) que le triple champion d'Europe en titre n’a pas inscrit le moindre buts lors d'un match de C1. Forcément, cela pose question dans la capitale espagnole.

Un style toujours atypique pour un avant-centre

Les raisons sont multiples. Il y a un manque de réalisme flagrant. De création aussi. Peut-être un peu de chance également. Mais Karim Benzema n'y est logiquement pas étranger. Forcément puisqu'on parle de l'avant-centre titulaire de l'équipe madrilène. Après s'être montré percutant lors des premières sorties de la saison, il vient d'enchaîner six rencontres toutes compétitions confondues en restant muet.

Le souci, c'est qu'on ne peut même pas parler de manque d'efficacité. Benzema ne tente presque pas sa chance. Et c'est bien ça le pire. En ce moment, il est en fait un peu la caricature de lui-même. Il décroche énormément. Dézone plus que de raison. Alors bien sûr, il participe au jeu et crée des espaces pour ses partenaires. Mais il est trop rarement dans la zone de vérité et en position de frapper.

Triple zéro

Sur le fond, cela n'a rien de nouveau. Benzema a presque toujours joué ainsi à Madrid. C'est dans sa nature. Et ce style atypique pour un avant-centre fait aussi sa force et était l’une des explications de sa belle complémentarité passée avec Cristiano Ronaldo.

Mais cela ne peut pas suffire actuellement car il pèse trop peu devant, et c’est un euphémisme de le dire comme en témoignent ses statistiques : 0 but, 0 passe décisive, 0 tir cadré sur les six derniers matches. "Benzema a fait un super début de saison, ce n'est pas que lui mais toute l'équipe qui n'a pas marqué. Nous méritons de marquer plus. Avec du travail et de la tranquillité, cela reviendra. Mais ce n'est pas seulement de la responsabilité de Karim", l'a défendu Julen Lopetegui, après le revers contre le CSKA.

" Plus d'excuses pour Benzema "

S'il garde la confiance de son entraîneur, qui lui avait même donné le brassard sur la pelouse moscovite, Benzema se retrouve cependant encore sous le feu des critiques. La presse madrilène l'égratigne même sévèrement ce mercredi. "Plus d'excuses pour Benzema", titre le quotidien As, qui estime que c'est le genre de match où "c'est dur de défendre" l'attaquant. "Il doit marquer des buts. Mais il n'a pas joué au football non plus à Moscou", enchaîne Marca, qui ajoute : "Sans Cristiano, il n'y a pas d'excuses".

Le souci est bien là. La situation a changé à Madrid. Cristiano Ronaldo est parti. Et le Real doit trouver d'autres solutions pour alimenter le tableau d’affichage. Si Mariano Diaz a débarqué pour le concurrencer en pointe, Benzema doit logiquement également s'adapter. Il va devoir marquer plus pour compenser cette absence cruciale. Il avait su le faire il y a quelques semaines. Il doit le refaire rapidement pour conserver sa place. Et démontrer une nouvelle fois que tout va très vite sur la planète football.