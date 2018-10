Briller sans Messi : le défi du Barça, la chance de Dembélé

Une blessure qui tombe au mauvais moment. Alors que le FC Barcelone s'attend à un calendrier compliqué, marqué par la double confrontation face à l'Inter Milan en Ligue des champions et le Clasico face au Real Madrid en Liga, il devra faire sans Lionel Messi, blessé au coude droit face à Séville samedi et absent plusieurs semaines.

Pas la meilleure nouvelle pour le club catalan qui perd son capitaine et son meilleur joueur, auteur cette saison de 12 buts et 6 passes décisives en 12 rencontres, toutes compétitions confondues. Rarement absent, l'Argentin est indispensable à une équipe dont il est la clé de voûte et le facteur X de l'animation offensive. Il n'a manqué aucune rencontre cette saison.

Dans son histoire récente, le Barça a d'ailleurs bien vu qu'il n'était pas le même sans Messi. L'année dernière, encore, la seule défaite en Liga du champion d'Espagne est survenue… une des deux fois où la Pulga n'était pas là, face à Levante (5-4) le 13 mai. Depuis le début de sa carrière, le quintuple Ballon d'Or a laissé les siens orphelins à 88 reprises. Le bilan est plus que mitigé à l'échelle du monstre qu'est le Barça : 56 victoires, 17 matches nuls et 15 défaites.

L'entraîneur du club catalan, Ernesto Valverde, n'a d'ailleurs pas manqué de le souligner après la victoire face à Séville.

" Nous savons qui il est, nous savons ce qu'il nous apporte, nous savons ce que pense l'adversaire quand il est là. Nous nous préparons pour cela mais évidemment que nous allons ressentir l'absence de Messi.

"

Vidéo - Valverde : "Messi, une perte très importante" 00:48

L'heure de Dembélé

Et le technicien espagnol d'ajouter : "Nous l'assumons. Nous avons assez de ressources pour faire face." Reste à savoir quelles ressources va-t-il privilégier. La plus logique s'appelle Ousmane Dembélé. Encore samedi, c'est le Français qui est entré quand l'Argentin s'est blessé. Dans l'esprit de son entraîneur, Dembélé est le quatrième homme de l'attaque catalane (après Suarez, Messi et Coutinho) et il semble probable qu'il profite de la blessure de Messi pour intégrer le onze titulaire.

Charge à l'ancien Rennais, ensuite, d'y rester et de s'y imposer. Une perspective loin d'être gagnée, au vu de ses précédentes sorties. Après une entame de championnat brillante marquée par trois buts en quatre journées, le Français est peu à peu rentré dans le rang. Il a été sorti à la mi-temps face à Gérone (2-2), à nouveau titulaire lors de la défaite à Leganés (2-1) et du nul contre Bilbao (1-1). Trois prestations indigentes qui l'ont poussé sur le banc la semaine suivante. Et la trêve internationale ne l'a pas aidé à rebondir, puisqu'il a été très décevant samedi encore contre Séville.

La logique voudrait que Valverde maintienne son 4-3-3 en remplaçant, poste pour poste, Messi par Dembélé. Mais le Français aura une pression importante sur les épaules tant les attentes seront grandes à son sujet. S'il réussit son intérim, il a une fenêtre de tir en or pour s'installer durablement dans le onze catalan.

Barcelona's French forward Ousmane Dembele (R) celebrates with Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi and Barcelona's Uruguayan forward Luis SuarezGetty Images

La piste du changement de système

Dans le cas contraire, Valverde mobilisera d'autres "ressources", comme il l'a dit en conférence de presse. Et cela passera peut-être par une évolution tactique. S'il décide de laisser de côté le 4-3-3 qui sied tant à Messi, Valverde a deux cordes à son arc : le 4-4-2 losange et le 4-2-3-1.

Dans le premier cas, le Barça conserverait son emblématique trio axial et donnerait à Philippe Coutinho, positionné en meneur de jeu, toute la latitude de s'exprimer. Dembélé évoluerait alors en attaque, autour de Luis Suarez. Le 4-2-3-1 peut paraître séduisant, lui aussi, pour le Barça : Valverde pourrait s'appuyer sur un double pivot sécurisant (Busquets associé à Rakitic, Arthur ou Vidal), offrir le fameux poste de 10 à Coutinho et laisser Dembélé et Malcom animer les couloirs.

Qu'il choisisse de faire confiance à Dembélé, de lancer Malcom, de miser sur Coutinho en l'installant en 10 et/ou de tenter un audacieux 4-2-3-1, Valverde aura fort à faire pour résoudre l'équation du Barça sans Messi. Une équation dont l'inconnue principale reste l'état de forme et le niveau de performance des joueurs alignés. Pour battre un Inter en pleine bourre (7 victoires consécutives) ou un Real peut-être revigoré par un changement d'entraîneur, il faudra au moins ça.