Dortmund - Tottenham : Marco Reus, l'indispensable ingrédient du miracle

"Chaque équipe a son point névralgique." Hans-Joachim Watzke, le patron du Borussia Dortmund, sait de quoi il parle. Son prodige, capitaine (depuis cette saison) et meneur d'hommes Marco Reus est, plus que jamais, l'élément indispensable et incontournable du leader de Bundesliga. Qui arrive le premier et repart parmi les derniers à l'entraînement. Qui assume plus de responsabilités que par le passé et a, dans cette optique, prolongé il y a un an jusqu'en 2023. Plus ouvert, plus disponible, pilier des opérations de promotion du club, investi dans l'humanitaire à Dortmund, capable aussi et surtout de parler dans le vestiaire à la mi-temps pour provoquer le basculement du destin d'un match, comme contre Leverkusen à l'aller (0-2, finalement 4-2).

"C'est un exemple pour tous", loue son entraîneur Lucien Favre, qui le connaît depuis une décennie et qui, dès 2009, avait essayé de l'arracher au Rot-Weiss Ahlen pour le faire venir à Berlin. Dès 2011, le Suisse, qui reprenait en main la destinée chancelante de Mönchengladbach, lâchait : "Sa palette de joueur, parfois, est semblable à une console de jeux vidéo. Sa vitesse est incroyable. Parfois, je me mets un peu à l'écart et je me dis : 'waouh, qu'est-ce qu'il est fort...'"

La Reus dépendance

Le prodige est aujourd'hui, de l'avis commun, le meilleur qu'on ait jamais connu. À tel point que le boss du club n'hésite pas à le comparer aux plus grands joueurs offensifs de la planète. "Si Lionel Messi, au FC Barcelone, est blessé, les Blaugranas ne jouent pas le même football", veut croire Watzke. L'international de 29 ans s'est justement blessé, victime d'une déchirure musculaire, en première période du match de Coupe contre le Werder Brême, le 5 février. En son absence, le BvB a été éjecté de la Coupe nationale (défaite aux tirs au but après avoir mené à deux reprises en prolongation), a dilapidé un avantage de trois buts en championnat contre le TSG Hoffenheim (revenu de 0-3 à 3-3 en l'espace d'un gros quart d'heure) avant de n'obtenir qu'un match nul contre la lanterne rouge Nuremberg, et a lourdement obéré ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions à Wembley contre Tottenham en s'effondrant en seconde période (0-3). Bilan pour le moins brutal. En l'absence de son taulier, la jeune troupe de Dortmund prend l'eau.

Personne, à Dortmund, ne songe à nier la dépendance du rendement du Borussia à son capitaine et à ses 17 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Cette efficacité a éclaté l'été dernier sur les fondements d'une préparation réussie. Au bout de quinze matches toutes compétitions confondues, Reus totalisait déjà 9 buts et 9 passes décisives ! Il y avait cinq ans que l'attaquant n'avait pas disputé la totalité des 17 rencontres de la phase aller du championnat. "Pouvoir aider l'équipe, c'est bien !", témoignait-il alors. "J'apporte mon écot à nos succès, mais c'est aussi parce que je suis entouré de bons joueurs."

Depuis le transfert de "Woodinho" d'un Borussia à l'autre, il y a sept ans, le BvB a récolté en moyenne 2,01 points par match lorsqu'il est aligné contre 1,69 lorsqu'il est absent. Et la différence est encore plus flagrante cette saison : 2,42 points en moyenne lorsqu'il joue (à fin février), 1,69 sans lui. Quant au nombre de buts inscrits par les Jaune et Noir, même chanson : 2,63 par match en sa présence, 1,33 en son absence.

"Je m'inspire de lui"

Et le rayonnement de la superstar de la Ruhr dépasse le cadre statistique. "Marco est quelqu'un avec qui les autres aiment jouer", constate simplement le directeur sportif Michael Zorc, "parce qu'il les met dans de bonnes conditions". Avec Reus sur le terrain, tout est plus simple. Un autre prodige, de dix ans son cadet, abonde : "J'ai une relation particulière avec lui, sur le pré et en dehors", explique Jadon Sancho. "Il m'apprend beaucoup de choses, comment mieux conduire mon ballon, mieux gérer les situations, comment me concentrer pleinement sur mon jeu. Je m'inspire de lui car c'est un très grand joueur." Ce constat fait l'unanimité et sa validité ne dépend que d'une chose : que les pépins physiques l'épargnent. "Si Marco reste en forme, je fais confiance au BvB pour rester au sommet", disait l'ancien coach du club, Peter Stöger, en fin d'année.

Le blond de la Ruhr a été éloigné des terrains pendant neuf mois à la suite de sa rupture des ligaments croisés en finale de la Coupe 2017. Il lui a fallu le même laps de temps pour retrouver la pleine possession de ses moyens. Si 2018 fut une année catastrophique pour le football allemand à l'échelle mondiale, lui a, dans le même temps, consolidé son équilibre de vie, attendant une fille pour le printemps 2019 avec sa compagne Scarlett Gartmann et ses deux chihuahas Elvis et Coco.

"Marco a énormément d'intelligence de jeu. Il peut faire la différence. Il comprend très bien le football, anticipe très bien. C'est sa qualité principale", loue son entraîneur, qui avait failli claquer la porte de Gladbach lorsqu'il avait appris, à l'époque, que son joueur allait changer de club. La relation entre les deux hommes est si étroite que Lothar Matthäus, dans ses analyses médiatiques au scalpel, la décrit comme "la combinaison parfaite" pour décrocher le titre en fin de saison. Et pour réussir le miracle de sortir Tottenham de la Ligue des champions...