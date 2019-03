Au Bayern Munich (2014-2018), vous avez subi de nombreuses blessures, mais pour votre première saison avec Paris, vous n'avez cessé de monter en puissance. Comment le ressentez-vous ?

Juan Bernat : L'année dernière, j'ai eu beaucoup de problèmes et de blessures. C'était un moment très difficile pour moi, je l'ai très mal vécu, mais c'est derrière moi. Maintenant, je suis au PSG et tout va bien pour moi, je suis très heureux et "El Míster" (Thomas Tuchel, entraîneur du PSG) me fait confiance. Une confiance que j'essaie de rendre sur le terrain

Tuchel ne tarit pas d'éloges sur vous...

J.B : Je lui en suis très reconnaissant, il a été décisif pour que je vienne au PSG, c'est lui qui me voulait et qui m'a appelé, je le remercie pour ça. Et si je suis ici en sélection, c'est aussi un peu grâce à lui

Vous avez fait une bonne saison en Ligue des champions... Jusqu'à l'élimination contre Manchester United. A quel point cette défaite a-t-elle été difficile pour vous ?

J.B : C'était quelque chose que je ne pouvais pas croire. Nous avons fait un match très sérieux là-bas à Old Trafford, en ramenant un (succès) 2-0, et ensuite à la maison, la surprise... Nous avons fait des erreurs que nous avons payé très cher, mais c'est comme ça en Ligue des champions. Et à la dernière minute, la VAR (penalty sifflé après recours à l'assistance vidéo, but du 3-1 pour ManU) a été un coup très dur pour nous. Malgré des blessures importantes, nous avions une très bonne équipe et je pensais que ça pouvait être notre année. A la fin du match, je n'arrivais pas à le croire, ça nous a fait mal. Mais c'est ça le football, nous aurons une autre occasion

Comment le groupe vit-il les perpétuelles rumeurs de départ de ses stars, comme Neymar ou Kylian Mbappé ?

J.B : Très bien, avec normalité et naturel. Chaque joueur fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, ils sont au PSG, sous contrat avec le PSG et j'espère qu'ils resteront longtemps. Ce sont des joueurs très importants pour nous, comme tous les joueurs de l'équipe

Voyez-vous Mbappé jouer en Espagne ?

J.B : C'est un joueur qui va marquer son époque. Aujourd'hui, je ne le vois pas jouer en Espagne, parce que je veux qu'il reste avec nous

Et vous, aimeriez-vous, dans le futur, revenir jouer en Liga ?

J.B : Pour l'instant, je n'y pense pas car je suis très heureux à Paris, je dois finir cette saison et deux ans de plus de contrat, mais je pense revenir un jour en Liga, parce que j'aime le Championnat espagnol et j'aimerais en profiter davantage

En attendant, vous revenez avec la Roja, trois ans et demi après votre dernier match contre la Macédoine en septembre 2015. Que pensez-vous du renouvellement réalisé par Luis Enrique ?

J.B : De nouvelles têtes arrivent, avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie, des personnes qui ont énormément de qualité et qui peuvent apporter beaucoup. Nous savons le football que nous devons jouer : beaucoup de touches de balles, garder le ballon, aller toujours de l'avant

Comment voyez-vous ces éliminatoires ?

J.B : Nous sommes concentrés, nous avons hâte d'être au match contre la Norvège (à Valence samedi), de gagner les trois points à la maison, avec la manière. Nous voulons gagner tous les matches de qualification et être à cet Euro.