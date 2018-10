La Juventus s'impose sur la pelouse de Manchester United (0-1)

Les retrouvailles avec le Théâtre des rêves n’ont pas viré au cauchemar pour Cristiano Ronaldo. De retour à Old Trafford pour la première fois depuis son départ de Manchester United à l’été 2009, le Portugais n’a certes pas marqué. Mais la Juventus Turin s’est logiquement imposée grâce à un but de Paolo Dybala (0-1). Les Turinois ont fait un pas sans doute décisif vers les huitièmes de finale. Trop imprécis pour espérer mieux, les Red Devils restent deuxièmes du groupe H, avec deux points d’avance sur Valence.

Les grands joueurs laissent une trace indélébile partout où ils passent. Cristiano Ronaldo ne fait évidemment pas exception et l'ex-Madrilène a par conséquent été acclamé par les supporters de Manchester United ce mardi. S’il n’a pas trouvé le chemin face à son ancienne équipe, le quintuple Ballon d’Or a toutefois été impliqué sur l’ouverture du score de la Juventus Turin, signée Paolo Dybala (17e). Très en vue, l’Argentin a ainsi concrétisé l’écrasante domination de la Vieille Dame, qui a récité son football pendant les 45 premières minutes.

Man U trop imprécis, la Juve est quasiment en huitièmes

Acculés dans leur moitié de terrain et incapables de ressortir le ballon proprement, les Mancuniens n’ont pas été en mesure d’inquiéter Wojciech Szczesny au cours du premier acte. C’est au contraire David De Gea qui a dû s’employer à plusieurs reprises pour maintenir son équipe dans la partie (22e, 38e). Le gardien espagnol a de nouveau brillé quelques minutes après la pause en détournant une tentative de Cristiano Ronaldo, dont la frappe partait en pleine lucarne (52e). Une parade sublime qui a coïncidé avec le réveil des joueurs de José Mourinho, qui ont haussé - comme souvent cette saison - le ton au retour des vestiaires.

Longtemps transparent, Anthony Martial s’est alors réveillé, Juan Mata a touché davantage de ballons et Paul Pogba a pu se projeter vers l’avant. Mais les Red Devils ont cruellement manqué de précision et de spontanéité à l’approche de la surface adverse. Au final, la Juve n’a presque pas tremblé, hormis sur un tir de Pogba repoussé par le poteau (75e). La mécanique bianconera est très bien huilée et tourne à plein régime, à l’image d’un Joao Cancelo qui enchaîne les prestations de très haut vol.

Avec neuf points pris sur neuf possibles, la formation entraînée par Massimiliano Allegri entrevoit très clairement les huitièmes de finale et a même posé une belle option sur la première place de ce groupe H. Ce qui, à vrai dire, est tout sauf surprenant.