Même si Icardi a frappé, le Barça a déjà son ticket

Au terme d'un match très indécis, l'Inter et le Barça se sont quittés sur un score de parité (1-1) à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions. Globalement dominateurs, les Catalans ont bien cru pouvoir s'imposer grâce à l'ouverture du score tardive de Malcom (83e). Mais c'était sans compter sur le but égalisateur d'Icardi, quatre minutes plus tard (87e). Un scenario un brin frustrant qui peut leur laisser des regrets. Même s'ils seront vite atténués par la qualification désormais acquise pour les huitièmes de la Ligue des champions. Il ne reste plus que la première place du groupe C à valider.

Toujours privé de Messi, mais avec Dembélé titulaire pour compléter le trio offensif avec Suarez et Coutinho, le Barça a très vite pris le contrôle du jeu. Obligeant l'Inter à jouer bas et miser sur les contres et la vivacité de Périsic et Politano sur les côtés pour se montrer dangereux. Malgré le bloc défensif italien, les hommes d'Ernesto Valverde se sont procurés de multiples occasions. Avec 26 tirs, dont 8 cadrés.

7 arrêts pour Handanovic

Le portier slovène Handanovic, auteur de 7 arrêts, a longtemps repoussé l'échéance. Que ce soit face à Dembélé (2e, 67e), Coutinho (37e, 52e, 63e), Suarez (42e) ou Rakitic (59e). Mais il n'a rien pu faire sur la frappe enroulée du gauche au sol de Malcom (0-1, 83e), qui a marqué sur son premier ballon, 1 minute et 55 secondes après son entrée en jeu à la place de Dembélé.

L'ancien Bordelais n'est finalement pas devenu le héros du match. Car la défense catalane s'est fait surprendre par la suite. Icardi a hérité du ballon devant les six mètres après un tir contré. Dos au but, il a égalisé d'une frappe rageuse en pivot (1-1, 87e). Sur la seule tentative cadrée des Intéristes qui ne se sont jamais découragés. Un nul finalement presque au goût de victoire pour les hommes de Luciano Spaletti.