Le FC Barcelone bat le PSV (1-2) et termine premier de son groupe B

Pour la 12e année consécutive, le FC Barcelone va finir en tête de son groupe de Ligue des champions. C'est désormais certain après la victoire ce mercredi sur la plus petite des marges (2-1) des Blaugrana, dominateurs mais bousculés par une belle équipe du PSV au Philips Stadion. Les Catalans s'en sont encore remis à un grand Lionel Messi, buteur et passeur décisif.

Longtemps, notamment en première période, la Pulga aura eu des occasions alors que son équipe contrôlait la partie (74% de possession dans le premier acte). Mais pour cause de maladresse, ou à cause du portier Jeroen Zoet (31e, 36e, 42e), les joueurs d'Ernesto Valverde n'ont pas réussi tout de suite à prendre les devants au tableau d'affichage.

Le Barça, qui n'a pas perdu sa place de leader de Liga pour rien, a encore affiché des largesses défensives parfois criantes, sur des ballons extrêmement dangereux perdus par Piqué et Rakitic, où des relances limites de Ter Stegen. Joueuse et efficace dans son pressing, cette équipe du PSV a touché les montants espagnols à trois reprises (16e, 44e deux fois).

Messi, co-meilleur buteur de la C1

Mais les Néerlandais ont également vu leur défense repousser le ballon sur la ligne coup sur coup (36e), avant que Messi ne finisse par faire mouche sur un raid magnifique (1-0, 61e). L'Argentin a ensuite finement joué un coup franc, offrant une balle de but bien ajustée par Piqué (2-0, 70e).

Au passage, Lionel Messi rejoint ainsi l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions, avec son sixième but cette saison dans la compétition. Son 106e en C1, restant à 15 unités du record tenu toujours par Cristiano Ronaldo (121).

Le PSV a réagi par l'intermédiaire de son meilleur joueur du soir, Luuk De Jong (20 duels aériens remportés, record du match), qui a fini par faire mouche de la tête (2-1, 83e). La troupe de Mark Van Bommel a eu beau pousser en fin de rencontre, rien n'y a fait et c'est donc plein de sérénité que Barcelone recevra Tottenham, sur lequel il compte désormais 6 points d'avance, le 11 décembre prochain au Camp Nou.