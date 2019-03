Le FC Porto va avoir besoin de "plus de force offensive" pour sortir la Roma selon Sergio Conceiçao

L'entraîneur du FC Porto Sergio Conceiçao a estimé que son équipe devra montrer mercredi en 8e de finale retour de C1 "plus de force offensive" face à l'AS Rome (victorieuse 2-1 à l'aller) pour atteindre les quarts de finale. "Des occasions, nous parvenons à en créer à chaque match, mais si nous voulons nous qualifier il va nous falloir plus de force offensive et d'efficacité", a déclaré Sergio Conceiçao.

Afin de réaliser cet objectif, le club portugais va pouvoir compter sur le retour de l'attaquant malien Moussa Marega, blessé au match aller et auteur de cinq buts en six matches de Ligue des champions cette saison. Mais le coach passé par le FC Nantes a estimé que cette nouvelle solution offensive "n'influe pas sur la confiance du groupe" et que "seuls le collectif et le travail d'équipe" permettront de renverser le résultat négatif obtenu sur la pelouse du Stadio Olim Pico de Rome.

" 'Les quarts c'est un rêve' "

Défaits en championnat à domicile par le Benfica Lisbonne ce week-end (2-1), qui a pris par la même occasion le fauteuil de leader, les "Dragons" ont dédramatisé ce revers qui selon eux n'entamera pas leur moral face aux Italiens. "Malgré ce résultat, je n'ai pas besoin de passer de message dans le vestiaire, il n'y a pas meilleure motivation que la Ligue des champions", a assuré Conceiçao.