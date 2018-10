Les soupçons de trucage autour de PSG - Etoile Rouge ? "On n’a rien senti", assure Verratti

La bombe a été lancée par le journal L'Equipe vendredi dernier. Et elle concerne le match entre le PSG et l'Etoile Rouge de Belgrade (6-1), qui s'est déroulé le 3 octobre dernier au Parc des Princes. Selon le quotidien, une enquête préliminaire a ainsi été ouverte sur des soupçons de trucage autour de cette rencontre. Un informateur, dont l'identité est pour le moment inconnue, aurait expliqué qu'un haut dirigeant du club serbe avait parié cinq millions d'euros sur une défaite de sa propre équipe. Le tout par cinq buts d'écart.

" Rien de vrai "

Si l'Etoile Rouge, "scandalisée et dégoûtée", a "rejeté" ces soupçons, le PSG, lui, a confié "sa grande stupeur" et "son indignation" dans la foulée de ces révélations. Du côté des joueurs, c'était pour le moment silence radio. Mais Marco Verratti, titulaire lors de la victoire de l'Italie face à Pologne dimanche soir (0-1), a été interrogé sur cette affaire juste après la rencontre. L'occasion de donner son point de vue et livrer son ressenti, lui qui était sur la pelouse lors de cette soirée du 3 octobre.

"On n’a pas du tout ressenti ça. On n’a rien senti. Ce sont des choses que l’on peut lire dans le journal. Rien de vrai", explique-t-il au micro de L'Equipe. "On a joué au football, un grand match. Ce n’est pas la première fois que l’on gagne avec cet écart. L’an passé, contre le Celtic, on avait gagné 5-0 et 7-1. Ce sont des problèmes qui ne nous intéressent pas", conclut l'international italien, auteur de l'une de ses meilleures prestations avec la Nazionale dimanche soir.