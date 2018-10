Ligue des champions : Soupçons de paris truqués autour du match PSG-Etoile Rouge

PSG - Etoile Rouge était-il truqué ? La question se pose après l'ouverture d'une enquête judiciaire autour du match disputé le 3 octobre dernier. Les soupçons visent notamment un dirigeant du club serbe qui aurait parié une importante somme d'argent sur une défaite de sa propre équipe par cinq buts d'écart, selon cette source. Le PSG s'est d'ailleurs imposé par cet écart de cinq buts (6-1).

L'enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier (PNF) et confiée au service central des Courses et jeux de la police judiciaire. Selon une autre source proche du dossier, l'alerte est parvenue à l'UEFA qui l'a transmise aux autorités françaises. "Aucune anomalie n'a été détectée sur le marché français des paris, ni dans les pays partenaires du groupe de Copenhague [22 pays en majorité européens, NDLR] ni via le Global Lottery Monitoring System (GLMS, réseau de loteries)", a déclaré l'Autorité française de régulation des jeux en ligne (Arjel) à l'AFP. Selon une troisième source proche du dossier, cela voudrait donc dire que les paris auraient été effectués sur des "marchés exotiques" et peu contrôlés.

L'Etoile Rouge "scandalisée et dégoûtée"

Selon le récit de L'Equipe, les instances européennes du football ont appris, peu avant le match, par un informateur, qu'un très haut dirigeant de l'Etoile Rouge Belgrade s'apprêtait, avec des complices, à miser cinq millions d'euros sur une défaite de son équipe par cinq buts d'écart, avec à la clé un gain de plusieurs dizaines de millions d'euros.

L'Etoile rouge n'a pas tardé à réagir à ces révélations vendredi soir dans un communiqué. "Scandalisée et dégoûtée, l'Etoile Rouge rejette (...) les soupçons concernant le match PSG - Etoile Rouge et l'implication de quiconque au sein du club dans des agissements contraires à l'honneur", selon le club. "L'Etoile Rouge s'attend à ce que la vérité soit établie dans les plus brefs délais et à être blanchie de tout soupçon quant à un lien d'un des membres du club avec ces actes", selon le texte.