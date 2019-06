Si brillant collectivement, le Liverpool de Jürgen Klopp a évidemment pu compter sur des individualités très fortes cette saison afin de finir juste derrière Manchester City en Premier League et donc de remporter, samedi, la sixième Ligue des champions de son histoire. Le créateur Mohamed Salah, le dynamiteur Sadio Mané et le toujours inspiré Alisson Becker sont de ceux-là. Une liste à laquelle il faut ajouter bien sûr Virgil van Dijk, encore redoutable contre les Spurs samedi.

Elu meilleur joueur de Premier League par ses pairs et par le public (le Mancunien Raheem Sterling recevant lui cette distinction de la part des journalistes), Van Dijk a conclu à Madrid une saison de haute volée en étant élu meilleur joueur de la finale. Présent en conférence de presse après le succès face à Tottenham, le défenseur central a été interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d'Or au terme de l'année civile. "Messi est le meilleur joueur du monde et je pense qu'il mérite (ce trophée, ndlr) tant qu'il continuera à jouer, a répondu le Batave de bientôt 28 ans (le 8 juillet). Donc le Ballon d'Or n'est pas une chose à laquelle je pense."

Vidéo - Van Dijk : "Klopp est un entraîneur fantastique" 00:35

" Peu importe qu'il ne soit pas en finale "

"Si jamais cela arrivait, par chance, bien sûr je l'accepterais, a pris soin de préciser celui qui évoluait à Southampton il y a un an et demi. Mais je ne crois pas qu'il y ait de raisons pour que cela arrive. Messi est toujours le meilleur, peu importe qu'il ne soit pas en finale de la Ligue des champions cette année."

Le génie argentin, vainqueur de la Liga avec le Barça, a également terminé la saison en tant que Soulier d'Or, finaliste de la Coupe du Roi et demi-finaliste de la Ligue des champions. Avant cette célèbre remontada qui avait vu Van Dijk et les Reds renverser les Catalans à Anfield Road (4-0), Messi avait lui marqué le match aller de son empreinte à la faveur d'un doublé et d'un coup franc exceptionnel. Suffisant pour empocher le sixième Ballon d'Or de sa carrière, celui-ci au nez et à la barbe de l'impressionnant Virgil van Dijk ?