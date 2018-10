Ligue des champions : Avec un doublé de Messi, le FC Barcelone bat Tottenham à Wembley (2-4)

Porté par un immense Lionel Messi, auteur d'un doublé ayant calmé la révolte adverse quand ce fut nécessaire, le FC Barcelone a remis la machine en route après trois matches de suite sans victoire en championnat. Vainqueurs à Wembley (2-4), un stade qui leur réussit bien, les Blaugrana enfoncent Tottenham, qui chute une nouvelle fois contre un gros cette saison et pour la deuxième fois consécutive en Ligue des Champions. Pour les Spurs, les affaires se compliquent : avec un zéro pointé dans le groupe de la mort, ils vont avoir besoin d'un miracle pour rallier les huitièmes de finale de la compétition reine.

Le FC Barcelone en avait autant besoin que Tottenham. Mais, au terme d'une joute étrange qui a alterné des temps forts catalans avec des séquences folles dignes d'une vraie affiche, les hommes d'Ernesto Valverde ont retrouvé le chemin de la victoire. Motivé comme jamais, Lionel Messi s'est très vite distingué avec une passe lumineuse pour Jordi Alba, qui a mis en retrait à Philippe Coutinho pour l'ouverture du score précoce (0-1, 2e). Une entame catastrophique pour les Spurs, qui ont cédé à une deuxième reprise sur une demi-volée magnifique d'Ivan Rakitic (0-2, 28e).

Ivan Rakitic (Barcelone) face à Tottenham - Ligue des championsGetty Images

Messi, 5 buts en 2 matches

La rencontre paraissait avoir totalement échappé à Tottenham, paralysé par certaines absences et assommé par les phases de possession et de pressing à la gorge du Barça. Et alors que Messi venait de toucher deux fois le poteau (47e, 51e), Harry Kane a redonné de la voix à Wembley avec une frappe enroulée imparable (1-2, 52e). L'espoir aura néanmoins été de courte durée, le temps que Messi offre un nouveau break à son équipe (1-3, 56e). Assommés mais pas totalement abattus, les Londoniens ont continué d'y croire, contre toute attente, après la deuxième réduction de l'écart signée Erik Lamela (2-3, 66e). Finalement, passées vingt dernières minutes débridées, Messi a terminé le job pour clore définitivement le spectacle (2-4, 90e).

Déjà battu par l'Inter Milan, Tottenham compte zéro point après deux journées de Ligue des Champions. Et la soirée pouvait difficilement être pire puisque le club italien a signé une deuxième victoire sur la pelouse du PSV Eindhoven. Pablo Rosario avait surpris l'Inter (27e) mais Radja Nainggolan (44e) et Mauro Icardi (60e) ont permis aux Nerazzurri de continuer leur sans-faute sur la scène européenne et partager la tête du groupe B avec le Barça. Les Spurs vont pouvoir commencer à prier.