Ligue des champions : Le Real Madrid défait à Moscou par le CSKA (1-0)

C'est l'immense sensation de ce mardi en Ligue des champions. Dans son stade Luzhniki, le CSKA Moscou a réussi l'exploit de battre le Real Madrid, triple tenant du titre de la compétition. Une victoire 1-0 acquise grâce à un but d'entrée de Vlasic. Les Madrilènes, peu inspirés, n'ont jamais été en mesure de revenir au score, malgré trois montants touchés. Ce succès inattendu place le club russe en tête du groupe G avec 4 points. Une unité devant le Real Madrid et la Roma, large vainqueur du Viktoria Plzen (5-0).

Sergio Ramos mis au repos, Marcelo, Bale et Isco blessés, Julen Lopetegui a aligné une équipe mixte à l'occasion de cette deuxième journée de Ligue des champions. Avec Benzema capitaine d'un onze de départ qui s'est fait surprendre d'entrée. Sur une passe en retrait hasardeuse de Kroos, Vlasic s'est joué de Varane pour décocher un tir du gauche qui n'a laissé aucune chance à Navas (1-0, 2e). Le coup parfait pour le CSKA qui a réussi à contenir les assauts des Merengue tout au long du match.

Le Real touche trois fois les montants

Le Real Madrid a eu la maitrise du jeu, mais n'a presque jamais donné l'impression de pouvoir surprendre un bloc russe très bien organisé. Les Madrilènes ont longtemps été peu inspirés, misant beaucoup trop sur des frappes de loin ou sur un exploit individuel. Bilan : 26 tirs, pour seulement 3 cadrés.

Certes, ils ont touché trois fois les montants. Par Casemiro (28e), Benzema (40e) et Mariano (89e). Mais cela n'a pas suffi. Pas plus qu'une tête piquée de Varane, dans le temps additionnel, passée juste à côté et qui a provoqué le courroux du gardien Akinfeev, exclu dans la foulée (90e+5). Le Real boucle ainsi un troisième match toutes compétitions confondues sans marquer pour la première fois depuis 2007.

Une disette offensive que n'a pas connu la Roma face au Viktoria Plzen. Sévèrement battu à Bernabeu lors de la 1ère journée de Ligue des champions (3-0), le demi-finaliste de la précédente édition a parfaitement réagi, à domicile, en s'offrant un net succès (5-0). Grâce à un triplé d'Edin Dzeko (3e, 40e et 90e) et deux autres buts signés Cengiz Ünder (64e) et Justin Kluivert (73e). De quoi relancer parfaitement les Italiens dans la course aux huitièmes de finale.