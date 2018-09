Ligue des champions : Lyon crée la sensation sur la pelouse de Manchester City

On n'osait à peine l'espérer. Et Lyon l'a réalisé. Pour leur entrée en lice dans la phase de poules de la Ligue des champions, les hommes de Bruno Genesio ont réussi un exploit gigantesque en s'imposant sur le terrain de Manchester City (1-2). Face au champion d'Angleterre, l'un des grands favoris de la compétition, les Lyonnais ont livré une prestation presque sans faute. Grâce notamment à deux réalisations de Cornet et Fekir. Une performance remarquable qui marquera, à coup sûr, la saison lyonnaise.

Plus d'infos à venir...