Ligue des champions - Pour affronter le Shakhtar, Lyon jouera bien à Kiev

Pour affronter le Shakhtar Donetsk, l'Olympique Lyonnais se déplacera bien à Kiev. L'UEFA a confirmé mardi soir que le stade olympique de Kiev recevra cette rencontre décisive pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le lieu n'était d'ailleurs plus un secret pour personne. Quelques heures avant que l'UEFA ne confirme l'information, Jean-Michel Aulas avait en effet communiqué que la capitale ukrainienne constituerait un probable point de chute pour les deux équipes. Cette rencontre initialement prévue à Kharkiv, a été délocalisée par l'UEFA, comme l'avait annoncé l'instance, lundi. En cause, les tensions entre l'Ukraine et la Russie.

"J'ai eu l'UEFA. Ce match se jouera probablement au stade olympique de Kiev. Nous sommes en train de nous organiser. Maintenant que nous connaissons à 99% la destination. Nous allons prendre l'initiative d'organiser un déplacement de supporters pour donner plus de force à notre équipe", a confié le dirigeant des Gones, en marge d'une conférence de presse destinée à présenter le Ballon d'Or de la Lyonnaise Ada Hegerberg.

Aulas et le souvenir d'Odessa

"Ce n'est pas simple car le stade olympique de Kiev devrait avoir deux matches en deux jours car le Dynamo Kiev jouera le jeudi en Ligue Europa et nous le mercredi à 21h", a-t-il ajouté. Et le président de l'OL de rappeler les impératifs en matière de sécurité : "Il y a quatre ans, nous étions allés à Odessa au début de la guerre. Nous avions vu les chars devant le stade. Il y avait le couvre-feu. Ce n'était pas des mesures qui facilitaient la concentration des joueurs", a-t-il décrit.

"On se pose toujours la question de la sécurité avant même celle de la victoire finale. Je ne sais pas si le fait de jouer à Kiev, Kharkiv ou Donetsk peut avoir une influence sur le résultat. La satisfaction, si elle existe, c'est une satisfaction sur la sécurité. Si l'UEFA a pris cette décision, uniquement par le fait qu'il y a la loi martiale sur une partie du pays, c'est aussi une question de responsabilité", a-t-il conclu.