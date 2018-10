Lyon - Memphis Depay, meneur pour se retrouver ?

Un talent brut pour en oublier un autre. C'est une chance que tous les entraîneurs n'ont pas. Pouvoir compter sur un autre joueur à part quand une pépite n'est pas là. Bruno Genesio fait partie de ces heureux élus. Et dans le monde de la L1, ils ne sont pas légion. Avec la blessure de Nabil Fekir qui sera encore absent mardi contre Hoffenheim en Ligue des champions, l'OL va pouvoir s'appuyer sur Memphis Depay pour se charger de l'animation offensive. Au grand bonheur de Genesio. "C'est un joueur de classe mondiale", estime tout simplement le coach lyonnais.

Alors bien sûr, le Néerlandais a ses défauts. Il tombe régulièrement dans l'individualisme. S'acharne à tenter des gestes superflus. Et manque parfois d'implication ou de régularité. Son début de saison marqué par une période de disette de 8 matches de rang en L1 l'a illustré. Mais cette boule de muscles possède aussi et peut-être surtout cette capacité tant recherchée à pouvoir faire des vraies différences sur un geste, une accélération. "C'est un vrai leader et c'est un bonheur de l'avoir dans l'équipe", se réjouit d’ailleurs le président Jean-Michel Aulas. Son début de saison a cependant été loin des attentes.

" C'est important pour lui et pour nous. "

Alors qu'il avait fini l'exercice précédent comme un boulet de canon, Memphis Depay n'est pas reparti sur les mêmes bases. Il a pourtant eu des occasions. Mais il a régulièrement pêché dans la finition. Son rendement est d'ailleurs pour le moment très loin de celui de sa fin de saison passée avec 2 buts et 2 passes décisives en 10 matches. Vendredi, il a cependant retrouvé le chemin des filets face à Nîmes (2-0) pour refaire tourner son compteur en L1 qui restait inlassablement bloqué depuis le 12 août et un but lors de la 1ere journée. "C'est important pour lui et pour nous. C'est de bon augure" comme le souligne Bruno Genesio, qui s'est régulièrement félicité de le "voir être beaucoup plus tourné vers l'équipe".

Ne vous y trompez pas. Ce n’est pas un discours pour la galerie. L'entraîneur lyonnais espère vraiment que le déclic a eu lieu. Car avec un Memphis Depay en pleine confiance, ce n'est pas la même histoire. Or, l’attaquant lyonnais a été décisif lors de ses trois dernières rencontres (ndlr : il avait marqué contre l’Allemagne et avait ensuite délivré une passe décisive face à la Belgique). Son utilisation actuelle chez les Gones pourrait en plus l’aider à redevenir la machine inarrétable du printemps dernier. Le Néerlandais pourrait en effet rejouer en meneur de jeu face à Hoffenheim, comme vendredi contre Nîmes. Et s’il avait explosé la saison passée en évoluant dans une position d'attaquant axial, cette position n'est pour lui déplaire.

Plus libre, plus au cœur du jeu, l'international des Oranje y trouve son bonheur. "J’aime jouer, toucher le ballon. Je me sens plus à l’aise quand j’ai un peu d’espace et de liberté, quand je peux plonger dans le dos de la défense. Je me considère plus comme un milieu de terrain", avait reconnu en début de mois l'ancien Red Devils lors d'une conférence de presse avec sa sélection. En l'absence de Nabil Fekir, Bruno Genesio ne s'en plaindra pas. Si sa complicité avec Moussa Dembélé peut se bonifier ("Cela va venir en enchaînant les rencontres. Il faut créer des automatismes", glisse Genesio), Depay sait qu’il va devoir faire parler son talent pour permettre à Lyon de retrouver son efficacité. Et de signer une belle performance sur la scène européenne. Le tout sans la patte Fekir. Mais avec la patte Depay.