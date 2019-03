Patrice Evra assure sur Instagram que le PSG s'est plaint de son comportement auprès de l'UEFA

Patrice Evra le promet, il s’agit de sa dernière vidéo en rapport avec le Paris Saint-Germain. Au surlendemain de violentes critiques adressées à Jérôme Rothen, l’ancien international français a réalisé dimanche un nouveau post sur Instagram dans lequel il assure que la direction du club parisien a écrit à l’UEFA pour se plaindre de son comportement et de sa célébration à l’issue de la victoire de Manchester United, mercredi au Parc des Princes. "C’est un grand moment de l’histoire du football : le Paris Saint-Germain a porté plainte à l’UEFA contre moi pour ma célébration", lance Evra sur le réseau social avant d’exploser de rire.

Celui qui a fini sa carrière à West Ham après un passage à l’OM qui s’est terminé de façon chaotique (souvenez-vous l’épisode du coup de pied à un supporter…) s’adresse ensuite à Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien. "Nasser, un grand président comme toi, qui aime ce club, parce que ça se voit que tu aimes vraiment le Paris Saint-Germain, il va falloir que tu sortes la guillotine, que tu coupes des têtes, ils sont en train de se taper un délire avec ton pognon", estime-t-il. "Le gars qu’a écrit cette lettre Nasser, il faut le virer. Je suis sûr que ce gars-là, il est au bois de Boulogne avec ton pognon et il se tape un délire sur toi. Il va falloir faire quelque chose."

Après des références à Knysna et au Mondial 2010 puis au barrage contre l’Ukraine pour la Coupe du monde 2014 et une critique contre le supposé manque de considération du PSG envers ses anciens joueurs de renom, Evra termine sa vidéo de près de sept minutes avec un mot pour les supporters parisiens : "Vous êtes la risée en ce moment, déjà la remontada. Mais là, les gars, je suis supporter de Paris, il faut aller au club. Ça va pas, ça devient un club de baltringues mais pas vous les gars. Moi, je viens de Paris, je suis parisien mais là, ils se tapent un délire. Moi, je sais que j’aime plus le club que le gars qu’a écrit cette lettre."