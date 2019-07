Patrice Evra ne foulera plus les terrains en tant que joueur de football. Ce lundi, et par le biais d'un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport, l'ancien latéral de Manchester United et de la Juventus a officiellement annoncé sa retraite sportive. Il a confirmé de manière plus officielle, lundi, en début d'après-midi, en postant un message - "Merci et au revoir" - accompagné d'une vidéo.

Evra ne va pas quitter le foot

"Ma carrière de joueur est officiellement terminée", a-t-il admis, alors que son dernier match remonte au 5 mai 2018 lors d'une rencontre opposant West Ham à Leicester. Néanmoins, l'international français (81 sélections) ne compte pas pour autant s'éloigner des terrains.

"J’avais commencé la formation pour la Licence d’entraîneur UEFA B en 2013, maintenant, je veux la terminer et passer ensuite la Licence UEFA A, a-t-il expliqué dans sa nouvelle reconversion en tant qu'entraîneur. "Dans un an et demi, si tout se passe bien, je serai prêt à diriger une équipe", a-t-il poursuivi.