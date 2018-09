Pour Benzema et Varane, c'est le moment d'être grands

Ils étaient tous les deux des cadres du Real Madrid, ils ont tous les deux remporté les trois dernières Ligue des champions du club espagnol. Mais cet été, Raphaël Varane et Karim Benzema ont pris une nouvelle ampleur dans le collectif merengue. Le premier est revenu avec une étoile de champion du monde au-dessus de la tête ; le second a vu partir la star de l'équipe, Cristiano Ronaldo, et va prendre (encore) plus la lumière.

Leur très bon début de saison tend à le confirmer. Si le Real de Lopetegui veut réussir, il devra s'appuyer sur de grands Benzema et Varane. Le match de Ligue des champions, ce mercredi face à l'AS Rome (21h), en sera un premier révélateur sérieux. C'est dans ce type de grands matches que l'on voit les grands joueurs. Et les deux Français en sont assurément.

Benzema a commencé fort

Ce qui a changé dans son statut : Le départ de Ronaldo, évidemment. Arrivé en même temps que le Portugais, il y a 10 ans, Benzema a toujours été son complément sur le front de l'attaque madrilène. Il en était le neuf mais pas le buteur. Cet été, tout a changé. CR7 n'est plus là et la Maison Blanche n'a accueilli aucune star. Devant, le club a rapatrié en catastrophe Mariano Diaz, un an après son départ à l'OL. Bref, Benzema n'a plus de concurrent ni de complément. A 30 ans, c'est un nouveau chapitre de sa carrière qui s'ouvre.

Son début de saison : Pour l'instant, le Français répond largement aux attentes. Buteur et très bon face à l'Atlético (2-4 a.p.) en Supercoupe d'Europe, il a inscrit 4 buts en 4 matches de Liga, deux doublés à Gérone (1-4) et contre Leganes (4-1). Un début de saison réussi qui ne demande qu'à être confirmé dans les grandes affiches.

Pourquoi il peut porter le Real : Parce qu'il correspond parfaitement à l'idée que Lopetegui se fait d'un numéro 9. Sa capacité à jouer entre les lignes, sa qualité dans le jeu combiné et sa compréhension du jeu siéent à merveille avec la philosophie du nouvel entraîneur madrilène. "C'est un très bon entraîneur, parce qu'il aime le football, le jeu de possession et le beau jeu", a d'ailleurs salué Benzema ce lundi en interview. Lopetegui lui a rendu la pareille en saluant un "grand footballeur qui a atteint sa pleine maturité."

Karim Benzema, double buteur contre Leganés en Liga.Getty Images

Varane a changé de pointure : maintenant, c'est taille patron

Ce qui a changé dans son statut : Le titre de champion du monde, évidemment. Excellent en Ligue des champions, impérial en Coupe du monde, le défenseur central français n'est plus contesté par personne.

Son début de saison : Sa première sortie, après quelques jours d'entraînement, face à l'Atlético avait inquiété. Lopetegui l'avait même laissé sur le banc le week-end suivant, en ouverture du championnat, avant de lui donner une demi-heure de temps de jeu lors du deuxième match. Depuis, le Français a signé quatre matches très sérieux : deux avec les Bleus, deux avec le Real. Samedi à Bilbao (1-1), il a été excellent et prépondérant dans la relance. De bon augure pour la suite.

Pourquoi il peut porter le Real : Comme Benzema, Varane a un profil de nature à plaire à son nouvel entraîneur. Lopetegui aime que son bloc soit haut sur le terrain ? La vitesse de l'ancien Lensois est un atout précieux pour gérer la profondeur et assumer ce choix. Lopetegui aime avoir le ballon et le ressortir au sol ? Varane a une lecture du jeu et une qualité de relance au-dessus de la moyenne. Sa sérénité et son statut de champion du monde en font un véritable leader de son équipe. Et parce que Ramos n'est pas éternel, Varane est même destiné à devenir, demain, le patron de la défense madrilène. Rien que ça.