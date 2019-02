PSG - Presnel Kimpembe : "C'est l'instinct du buteur"

De notre envoyé spécial à Old Trafford,

C'est un bonheur simple. Mais unique. Presnel Kimpembe n'a pas caché sa joie à l'issue de cette rencontre. Sa joie d'avoir vu le PSG s'imposer à Old Trafford face à Manchester United (0-2). Mais aussi sa joie d'avoir marqué son premier but avec le PSG en professionnel. "C'est fou. C'est incroyable de le faire dans un stade pareil, a avoué le défenseur parisien. Et devant nos supporters. Devant notre kop". Tout était en effet réuni pour faire de cet instant un moment inoubliable.

Le sourire aux bords de lèvres, encore présent de longues minutes après le coup de sifflet, en dit long sur ce qu'il a ressenti. Il faut avouer qu'il pouvait en effet difficilement rêver d'un meilleur moment pour débloquer son compteur. Et s'il n'a pas signé une prestation irréprochable - notamment en première période où il a parfois été un peu fébrile -, son but a tout effacé dans son esprit et dans celui de beaucoup de fans parisiens.

Là, il savoure. Tout simplement. "Je n'ai pas l'habitude. Avant ce soir, je ne connaissais pas cette sensation. Et là, j'en profite surtout qu'il y a la victoire au bout", se réjouit-il. Aux anges, Kimpembe a même manié l'humour, comme souvent avec lui, quand on lui a demandé de décrire son but : "Il était pas facile, hein!", s'est-il amusé devant les micros. "J'ai joué la sécurité. C'est l'instinct du buteur". Ravi, Presnel Kimpembe a bien vécu une soirée de rêve. Son premier but, il ne l'oubliera pas. Les supporters parisiens présents à Old Trafford non plus…