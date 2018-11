Real Madrid : Lopetegui - Solari, même constat, même(s) problème(s)

De mal en pis. Le 26 mai 2018, le Real conquiert à nouveau l’Europe. Cinq jours plus tard, c’est un séisme qui touche Madrid avec le départ de Zinedine Zidane. Une secousse telle que les répliques continuent de se faire sentir dans la capitale espagnole. Couplé au départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus, le vide laissé par ZZ a plongé le plus grand club du monde dans une gueule de bois qui ne s’arrête plus.

Après le licenciement de Julen Lopetegui, le pansement Santiago Solari a fait effet pendant quatre matches. Mais, face à Eibar samedi (3-0), c’est la face la plus sombre du Real qui a resurgi. Carences individuelles, manque de collectif et mental effrité : ce Real est bien malade. Lopetegui ou pas.

Devant, c’est chou blanc

Perdre Cristiano Ronaldo et sa ribambelle de buts, ce n’est pas anodin. Si le Real Madrid espérait que les restants allaient en profiter pour prendre davantage de responsabilités, force est de constater que la relève tarde à venir. Le meilleur buteur madrilène s’appelle Karim Benzema avec 10 buts en 19 matches. Mais derrière…

Vidéo - Solari : "Benzema rend ses coéquipiers meilleurs" 00:27

C’est simple, Sergio Ramos avec ses 5 pions est à l’heure actuelle le deuxième meilleur buteur du club, à égalité avec un certain Gareth Bale. "Ce n’est pas le moment de chercher des coupables" a avancé Solari au sortir de la débâcle. Mais c’est bien le Gallois que la presse madrilène a ciblé depuis plusieurs semaines. Au point que le quotidien AS affirme ces derniers jours que Florentino Perez ne le retiendra pas l’été prochain. Transparent et décevant, le héros de la finale face à Liverpool n’assume pas les attentes qui l’entourent et se traîne comme une âme en peine sur les terrains espagnols. Quant à la relève…

Marco Asensio et Isco (2 buts chacun) devaient profiter du départ de CR7 pour monter en gamme et franchir un cap. Pour l’instant, c’est mal barré. Le gaucher a même dû déminer la situation dans la semaine, en demandant une interview dans Marca, après avoir expliqué qu’il n’avait pas "à tenir la baraque". Preuve que, devant, ça tangue sévère à la Casa Blanca. Et, pendant ce temps-là, Lucas Vazquez ronge son frein…

Derrière, c’est du jamais-vu depuis 10 ans

"La pire défense de la dernière décade". Dans son titre, AS n’a pas pris des pincettes pour qualifier un secteur défensif aux abois cette saison. Avec 19 pions encaissés en 13 matches de Liga, le club madrilène présente une moyenne de buts (1,46) qu’il ne connaissait plus depuis la saison 2008-09 avec Bernd Schuster aux manettes.

En pleine déprime post-Mondial, Raphaël Varane incarne bien ce mal même si Sergio Ramos est très loin d’être irréprochable. Sans Casemiro face à Eibar et probablement face à la Roma ce mardi, la défense madrilène a été exposée de plein fouet aux attaques foudroyantes des attaquants du 9e de Liga et n’a jamais su contourner le pressing adverse. Une constante cette saison. Les deux avaient notamment déjà explosé face à Séville (3-0) ou Barcelone (5-1).

Sergio Ramos (Real Madrid)Eurosport

"On doit s’améliorer derrière car aujourd’hui, on n’a pas été à la hauteur" expliquait ainsi Toni Kroos après la déroute. Et dire que Thibaut Courtois a été l’auteur de parades monumentales… Dès lors, l’hypothèse de voir Marcos Llorente voire Federico Valverde titulaires au milieu pour solidifier le tout prend de l’ampleur ces dernières heures pour défier la Roma.

Des cadres aux abonnés absents

Qui est le patron du Real Madrid ? À l'instar du capitaine Sergio Ramos, à côté de ses pompes, rares sont ceux à avoir assumé leur statut depuis le début de saison. Autant sportivement que dans le vestiaire. Là aussi, Cristiano Ronaldo a laissé un trou béant. La première victime de la sinitrose post-Mondial s’appelle évidemment Luka Modric. Transparent depuis le début de saison, le Croate se traîne. Habitué à créer des décalages et à fluidifier le jeu madrilène, l’un des favoris du Ballon d’Or 2018 est d’une discrétion effrayante cette saison.

Vidéo - Son début de saison peut-il faire perdre le Ballon d'Or à Modric ? 04:16

Auteur d’une passe magnifique face à Vigo, le Croate semblait enfin retrouver des cannes et son sens du jeu. Mais, face à Eibar, il a courbé l’échine comme tout le monde. Le constat est similaire pour Toni Kroos, lui aussi chargé de l’animation. Transparent et loin d’être aussi rayonnant que la saison passée, l’Allemand vit une période très compliquée. Plus que son niveau, c’est aussi son attitude et son manque de caractère qui commence à poser problème. Constat qu’il partage en réalité avec l’ensemble des cadres, de Sergio Ramos à Gareth Bale en passant par Raphaël Varane.

Et un mercato qui empêche le moindre recours

Dans ces moments-là, faire jouer la concurrence est souvent une solution privilégiée. Mais, au regard mercato madrilène, difficile d’y songer en solution pérenne. En l’espace de deux saisons, le Real a perdu du monde : Cristiano Ronaldo, Fabio Coentrao, Mateo Kovacic, Achraf Hakimi, Danilo, Alvaro Morata, James Rodriguez ou Pepe pour ne citer que les plus en vue.

Les arrivées de Dani Ceballos, Vinicius, Thibaut Courtois, Alvaro Odriozola ou Mariano Diaz n’ont pas suffi à masquer les manques de l’effectif madrilène. A trop s’appuyer sur la continuité, Madrid a oublié de se renouveler. Cette carence, déjà présente l’année passée, a pu être masquée par Zidane qui, dans les moments-clés, a pu bénéficier de peu de blessés et de remplaçants particulièrement performants. Une chance que Lopetegui et Solari n’ont pas connu.

De là à dire que la crise madrilène est durable, il n’y a qu’un pas. Méfiance cependant, d'autant qu'en championnat, le Barça n'est qu'à cinq points. Car c’est au printemps que les bourgeons madrilènes sont souvent plus en fleurs. A la même époque l’année passée, certains parlaient d’un Real en fin de cycle, d’un CR7 sur le déclin et d’un Zidane à côté de la plaque. On sait ce qu’il est advenu par la suite…