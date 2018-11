Tottenham bat l'Inter Milan (1-0) sur un but d'Eriksen et reste en course pour les 8es

LIGUE DES CHAMPIONS - Tottenham n'a pas dit son dernier mot. Les Spurs ont réussi à remporter une précieuse victoire sur l'Inter Milan pour rester en vie dans leur groupe. Un but de Christian Eriksen laisse les Anglais avec encore un espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale. Tottenham peut encore y croire. En s'imposant à Wembley face à l'Inter grâce à un but d'Eriksen (1-0), les Spurs conservent toutes leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avec 7 points, les hommes de Mauricio Pochettino s'emparent de la deuxième place du groupe B au bénéfice des confrontations directes plus favorables face aux Italiens (défaite 2-1 à l'aller, victoire 1-0 au retour). A lire aussi Le film du match Tout se jouera donc lors de la dernière journée où Tottenham ira défier, au Camp Nou, un Barça déjà assuré de terminer premier. Tandis que l'Inter accueillera un PSV déjà éliminé. Cette issue heureuse pour les Anglais a pourtant mis très longtemps à se dessiner. Car Tottenham n'a presque jamais semblé en mesure de faire plier une défense de l'Inter très bien organisée, bien regroupée pour ne laisser aucun espace dans les trente derniers mètres. Incapables de hausser le rythme pour prendre de vitesse les Italiens, les Spurs ont manqué d'inspiration. En dehors d'une frappe soudaine de Winks qui a fini sur la barre (38e), ils n'ont pas semblé en mesure d'inquiéter Handanovic. Finalement, ce match assez fermé a bousculé en deuxième période. Grâce aux deux Français de Tottenham. Très peu sollicité jusqu'ici, Hugo Lloris a d'abord laissé les siens dans le match en repoussant au premier poteau une frappe puissante en angle fermé d'Icardi (76e). Puis, d'une percée dont il a le secret, Moussa Sissoko a initié le mouvement décisif. En entrant dans la surface, il a servi Dele Alli qui a prolongé le ballon pour Eriksen. Le Danois s'est alors chargé d'envoyer le ballon sous la barre d'Handanovic qui n'a rien pu faire (1-0, 80e). Un but libérateur qui promet une fin à suspense, dans deux semaines, pour ce groupe B.