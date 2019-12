"Je ne peux pas faire semblant, l'équipe ne donne pas ce qu'elle pourrait donner." Carlo Ancelotti n'a pas choisi ses mots au hasard lundi en conférence de presse. L'entraîneur de Naples dresse ainsi un constat simple mais peut-être destiné aussi à piquer ses joueurs qui assureraient leur place en huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de match nul contre Genk, mardi.

"En Europe, on a vu un autre Napoli, celui que je voudrais voir aussi en championnat. C'est une période qui finira. Je suis à la recherche de solutions pour sortir de cette période difficile", a-t-il ajouté, visiblement déterminé à continuer son aventure napolitaine. Si le club talonne le champion d'Europe sortant Liverpool dans le groupe E de cette phase de poules, la situation est en effet complètement différente en Serie A, avec sept matches sans victoire et une triste 7e place.

Gattuso prêt à sauter sur l'occasion ?

"La valise d'un entraîneur est toujours prête, on ne peut jamais la défaire. Je crois qu'être remis en cause dans cette situation, c'est tout à fait normal", a encore déclaré l'ancien entraîneur du Real Madrid et du Paris SG, alors que certaines rumeurs évoquent une arrivée de Gennaro Gattuso à sa place. "Je suis prêt, c'est une expérience que j'ai déjà vécue par le passé. Ca ne m'effraie pas et ça ne me préoccupe pas de savoir que le club pourrait me remercier ou que je pourrais partir", a-t-il poursuivi.

Ancelotti a par ailleurs jugé que son équipe était "bloquée psychologiquement". "L'équipe est préoccupée à cause de ce qu'elle ne parvient pas à faire. Elle a donné le meilleur d'elle-même à Liverpool (1-1), quand le poids des responsabilités était moins grand", a-t-il encore constaté avec lucidité. En entraîneur expérimenté, l'Italien ne fait donc pas l'autruche, loin s'en faut, mais il ne panique pas non plus. Il connaît sa cote sur le marché et sait enfin que, si les choses devaient mal tourner, il ne serait vraisemblablement pas longtemps désoeuvré.