Paris en sursis. En raison de feux d'artifice et de "jets d'objets" par les supporters parisiens lors de la victoire parisienne (5-0) à Bruges le 22 octobre, comptant pour la 3e journée de la Ligue des champions, la commission de discipline de l'UEFA a infligé au PSG un match en déplacement sans ses supporters, décision assortie d'un sursis et d'une période probatoire d'un an.

Les supporters parisiens ne sont donc pas privés du prochain match de C1 du champion de France, mardi prochain à Bernabéu face au Real. Financièrement, la sanction est en revanche effective : le PSG a écopé d'une amende de 50 000 euros. De son côté, le FC Bruges doit débourser 14 000 euros pour le "blocage des escaliers".