De Jong, le surdoué de l’Ajax ne fait pas encore rêver le Barça

C'est le futur du FC Barcelone. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour le présent, il y a quelques zones d'ombre. Depuis son arrivée en Catalogne, Frenkie de Jong n'est pas encore à la hauteur des attentes. Si Antoine Griezmann attire tous les regards , le jeune Néerlandais de 22 ans tarde à s'adapter à sa nouvelle équipe et son nouveau rôle.

Il n'y a bien sûr pas le feu au lac. Ses prestations ne sont pas catastrophiques non plus. Aligné à chaque rencontre du Barça cette saison (8 matches, 7 titularisations), De Jong a même signé quelques sorties intéressantes. Mais dans l'ensemble, il reste un goût de "peut mieux faire". Il le doit surtout. Son talent l'exige. Tout comme ses prestations de la saison passée avec l'Ajax Amsterdam, où il avait illuminé la planète football par sa vista, son intelligence de jeu remarquable ou encore cette aptitude rare à progresser balle au pied au cœur du jeu.

Frenkie De JongGetty Images

La présence de Busquets change la donne

Le souci de son impact insuffisant jusqu'à présent est cependant identifié. Et assez évident : la donne n'est pas la même qu'à l'Ajax justement. Maître à jouer du club amstellodamois ou encore des Pays-Bas dans une position reculée, il n'a évidemment pas encore la même influence en Catalogne. Et la raison est là-aussi connue : à ses côtés chez les Blaugrana se trouve un certain Sergio Busquets. Son poste et son rôle ne sont logiquement pas les mêmes.

Avec Busquets comme sentinelle, Frenkie de Jong doit s'adapter. Et s'il affectionne de jouer plus bas dans un milieu avec un double pivot devant la défense comme l'a rappelé son dernier match en sélection face à l'Allemagne, il doit sortir de sa zone de confort à Barcelone. Dans un milieu à trois où le prometteur brésilien Arthur doit être le troisième homme, il se retrouve plus haut quand l'indéboulonnable Busquets est là. Mais aussi plus à gauche. "J'ai vu les derniers matches du Barça, et Frenkie jouait comme un ailier. Je ne pense pas que cela soit sa position", lâchait ainsi Ronald de Boer au quotidien As il y a quelques semaines.

Frenkie de Jong lors de la rencontre Athletic Bilbao-FC Barcelone / LigaGetty Images

Pourquoi le Camp Nou va se montrer patient avec lui

Ce démarrage en douceur n'a cependant pas de quoi inquiéter outre mesure. De Jong doit trouver ses marques. Et le Barça s'adapter à son jeu. Ses coéquipiers doivent ainsi comprendre sa manière d'évoluer sur la pelouse pour qu'il fluidifie et accélère le jeu catalan qui en a tant besoin depuis quelques saisons. Il y a surtout fort à parier que le club catalan va tout faire pour donner le temps nécessaire à l'ancien surdoué de l'Ajax pour faire parler sa science et imposer sa patte. Car les joueurs avec ses qualités ne courent pas les rues. Surtout de son âge.

"Le Camp Nou va se montrer patient avec lui car il voit en lui le joueur qui remplit tous les critères du jeu barcelonais. Et il doit devenir le remplaçant idéal de Busquets dont le physique peut poser question sur le long terme", nous confirme Adrian Garcia, notre collègue espagnol. Joueur de possession typique, De Jong peut clairement être l'avenir du Barça et incarner sa philosophie. Il n’y a pas vraiment de débat là-dessus. Mais ce serait quand même dommage de ne pas exploiter au mieux les qualités du Néerlandais dès cette saison. A Ernesto Valverde de trouver la formule idéale pour faire du présent un avant-goût du futur.