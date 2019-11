On fait dire ce qu’on veut aux chiffres. C’est bien connu. Le cas du FC Barcelone ne déroge pas à la règle. En ce 5 novembre, le Barça est leader de Liga. Le Barça est aussi leader de son groupe de Ligue des champions. Devant Dortmund et l’Inter, s’il vous plaît. Les Blaugrana ont même étendu leur série de 34 matches sans défaite au Camp Nou en C1. Autrement dit, tout roule.

Pourtant, ce Barça est bien et bien malade. On a connu des souffrants bien moins fringants, certes. Mais le nul concédé face au Slavia Prague a de quoi franchement inquiéter. Car les hommes d’Ernesto Valverde ont encore gâché leur football. Et, collectivement, le Slavia était bien plus cohérent dans son plan de jeu. C’est finalement Arsène Wenger, consultant pour beIN Sport, qui a le mieux résumer la situation : "Le Barça joue comme une équipe en crise".

Lui qui a tant souffert face aux Catalans par le passé, et a souvent vanté les louanges de l’équipe blaugrana, ne reconnaît plus ses anciens bourreaux : "Le jeu est trop lent, sans dynamisme et très individualiste dans les derniers mètres. Surtout, quand ils perdent la balle, ils peuvent encaisser un but en contre car ils n’arrivent pas à réduire les espaces pour l’adversaire". Au vu des raids du Slavia ce mardi, impossible de lui donner tort.

Et Wenger de continuer son implacable démonstration : "Le Barça est un cas intéressant car, dans son histoire, il a eu un jeu collectif brillant accompagné, en plus, de Lionel Messi qui faisait des différences. Aujourd’hui, on dirait qu’ils attendent Messi". Aussi talentueux qu’il soit, la Pulga ne parvient plus à masquer les insuffisances catalanes. Malgré un des effectifs les plus incroyables d’Europe.

" On est dans un moment difficile "

Voilà pour l’avis de Wenger. Les joueurs barcelonais n’ont pas voulu cacher, cette fois-ci, leur défaillances actuelles. "On est dans un moment difficile, a reconnu Clément Lenglet après coup. On a moins de qualité, on a plus de mal à sortir le ballon mais on sait que la saison est longue et qu’on doit travailler pour changer la dynamique". Et ce rapidement car, à ce rythme, le Barça ne pourra pas rester éternellement devant statistiquement.

S’il a rappelé qu’il n’y avait pas le feu au lac étant donné les classements respectifs des siens, Gérard Piqué a lui aussi reconnu que des choses n’allaient pas : "Ça va demander un peu de patience, a-t-il admis comme pour calmer la grogne populaire naissante. Les gens attendent plus de nous et on le comprend car nous sommes le Barça mais on essaye, vraiment, de s’améliorer. Surtout au niveau du jeu". Pour l’instant, ça ne se voit pas beaucoup.